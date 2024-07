Lynk & Co 01: com'è fatta e le opzioni di "acquisto" per averla

Acquistare o noleggiare a lungo termine un'auto non è nulla di strano, ma se vi dicessimo che è possibile anche abbonarsi a un'auto, come se fosse un servizio di streaming, e condividerne i costi con altri?

Il marchio svedese Lynk & Co di proprietà di Geely ha rivoluzionato il concetto di mobilità con questo "modello di vendita" disponibile, ormai, da diversi anni. Visitando il sito ufficiale dell'azienda, infatti, non troverete gli configuratori ultra-dettagliati tipici di altri marchi: qui, almeno in Europa, esiste solo una versione. Si tratta del SUV "01" di medie dimensioni con powertrain ibrido plug-in, dove potete selezionare solo il colore e se aggiungere il gancio di traino.

Tutto è incluso, e l'unica decisione che dovrete prendere è come entrarne in possesso e se siete interessati a condividerla con altri. Ma come funziona in dettaglio e quali sono le possibilità a disposizione?

Lynk & Co 01: tutto di serie

Ideata sulla stessa piattaforma della Volvo XC40, dalla quale non eredita però alcun stilema, Lynk & Co presenta un SUV di medie dimensioni lungo 4.541 mm. Svelato per la prima volta nel 2021 e aggiornato nel 2022 e, successivamente, anche nei giorni nostri, Lynk & Co 01 è una soluzione estremamente completa.

Sotto il cofano troviamo un motore endotermico turbo a benzina da 1,5 litri a tre cilindri, abbinato ad un'unità elettrica da 82 CV, portando la potenza complessiva a 261 CV con una coppia di 425 Nm. Il cambio è di tipo automatico, così da assicurare comfort estremo in qualsiasi situazione. La batteria da 14 kWh garantisce un'autonomia elettrica di circa 75 km, con ricarica massima a 3.7 kW (interno).

Conosciuta come "l'auto che ha tutto incluso", presenta uno schermo centrale da 12,7" e un cruscotto digitale da 12,3" come elementi dominanti dell'abitacolo. Tra le caratteristiche ci sono il tettuccio apribile, l'interazione vocale, l'assistente digitale, e il supporto per CarPlay e Android Auto. Include anche una dashcam integrata e una telecamera per ottimizzare le fasi del parcheggio.

Al momento dell'acquisto, le opzioni sono limitate al colore (Nero o Blu) e all'aggiunta di un gancio di traino (a 1.040 euro).

Come va?

Come anticipato, Lynk & Co 01 è equipaggiata con un motore tre cilindri turbo a benzina che collabora con un motore elettrico, fornendo una potenza combinata di 261 cavalli. Con la batteria completamente carica, può accelerare da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi; quando la batteria è completamente scarica, questo tempo si allunga a 11,8 secondi. Il passaggio fluido tra il funzionamento solo elettrico e l'utilizzo combinato dei due motori è praticamente impercettibile, con il motore 1.5 che si fa udire solo sotto accelerazione intensa.

Dal punto di vista delle sospensioni, pur essendo morbide e capaci di assorbire bene le asperità della strada, la vettura tende a inclinarsi in curva. Tuttavia, rimane stabile e l'ESP è pronto a intervenire per mantenere la traiettoria.

La Lynk & Co 01 è votata al comfort e alla facilità di guida più che alle prestazioni dinamiche, ma offre comunque una guida vivace grazie all'assistenza dei motori elettrico e a combustione. Per quanto riguarda i consumi, senza ricarica la vettura richiede circa 12,3 km/l, mentre con la batteria completamente carica è stata in grado di percorrere 75 km senza consumare carburante. Come per tutte le plug-in, vale sempre la pena viaggiare con la batteria carica o quanto meno con l'idea di caricare non appena è possibile.

La Lynk & Co 01 è dotata di numerosi sistemi avanzati di assistenza alla guida che la rendono quasi in grado di guidare autonomamente, anche se è necessario mantenere le mani sul volante.

Come averla

Gli utenti hanno quattro possibilità per "acquistare" o meglio possedere Lynk & Co 01. Al momento dell'acquisto, potete scegliere tra acquisto classico, noleggio a lungo termine, abbonamento o car sharing.

Queste opzioni flessibili permettono di adattare il possesso dell'auto alle esigenze individuali, offrendo soluzioni che spaziano dalla tradizionale proprietà, al noleggio prolungato, fino all'innovativo modello di abbonamento e alla condivisione del veicolo con altri utenti.

Acquisto classico

Il prezzo dell'auto è di 44.500 euro e viene offerta con una garanzia di quattro anni. Si può decidere di pagare l'intera somma subito oppure optare per un finanziamento. Indipendentemente dalla modalità di pagamento scelta, è necessario versare un acconto di 500 euro al momento della prenotazione, somma che non verrà restituita in caso di cancellazione.

Nel caso del finanziamento, si ha la possibilità di scegliere tra un finanziamento standard e il finanziamento Balloon. Nel finanziamento Balloon, le rate mensili coprono solo gli interessi. Ad esempio, con un anticipo di 10.000 euro e 48 rate mensili, la rata mensile sarebbe di 577,89 euro. Con un finanziamento classico, invece, ci si può spingere fino a 84 mensilità e ridurre la rata con il medesimo anticipo (533 euro).

Noleggio a lungo termine

Nel caso del noleggio a lungo termine, si può ottenere una nuova vettura per un periodo che va da 24 a 60 mesi. Il chilometraggio annuo può variare da 10.000 a 40.000 km e il contratto include manutenzione, assicurazione e assistenza.

I prezzi partono da 412 euro al mese per un contratto di 60 mesi con 10.000 km all'anno e salgono a 634 euro al mese per un contratto di 24 mesi con 40.000 km all'anno. In entrambi tutti gli scenari è richiesto un anticipo di 4000 euro.

Abbonamento

Con l'abbonamento, l'auto non è nuova ma è in ottime condizioni. È possibile utilizzarla per 1.250 km al mese o 15.000 km all'anno; il costo mensile è di 649 euro, con la possibilità di annullare il contratto in qualsiasi momento.

In aggiunta al costo mensile, c'è una quota di iscrizione di 200 euro. Per ogni chilometro extra rispetto ai 15.000 km annui inclusi, viene applicato un costo aggiuntivo di 0,20 euro per chilometro.

Durante la stagione invernale, è possibile optare per il pacchetto gomme invernali, che include gomme, stoccaggio e due cambi gomme al costo di 450 euro a stagione.

Car sharing

Infine, c'è la possibilità di partecipare al Car sharing con Lynk & Co 01 per guadagnare una parte del costo dell'auto o, per coloro che ne hanno bisogno solo occasionalmente, di utilizzare veicoli di altri.

Il processo è molto semplice: basta scaricare l'app Lynk & Co sul proprio dispositivo mobile e registrarsi gratuitamente. Successivamente, si può inviare una richiesta di prenotazione per una delle auto disponibili e versare una cauzione di 100 euro insieme al costo della prenotazione.

Il costo orario o giornaliero viene determinato dalla persona che mette a disposizione l'auto, a cui viene aggiunta la tariffa Lynk & Co. Una volta approvata la prenotazione, l'auto può essere sbloccata tramite chiave digitale. Al termine della prenotazione, oltre al costo del noleggio, si paga anche il costo del carburante, calcolato sulla base della differenza di livello di carburante tra l'inizio e la fine della prenotazione.

La persona che ha prestato l'auto indicherà il punto in cui l'auto deve essere parcheggiata alla fine dell'uso.

Chi dovrebbe averla?

Lynk & Co 01 potrebbe convenire a persone che cercano un'auto con un design moderno e distintivo, caratteristiche tecnologiche avanzate come la connettività integrata e un'esperienza di guida confortevole. Oltre a questo, la 01 è l'auto perfetta per chi non desidera semplicemente acquistare un'auto, ma invece è interessato a delle specifiche formule (anche piuttosto flessibili) che non è sempre possibile trovare su altri marchi.