Mantenere un’auto elettrica costa meno, lo dice uno studio

Quando si parla di auto elettrica è inevitabile parlare di costi di gestione, facendo un paragone con le auto spinte da motori a combustione interna; secondo alcuni studi, durante il primo anno di possesso, un’auto elettrica potrebbe costare di più di una termica, ma sul lungo periodo i costi di manutenzione sono nettamente a favore dell’elettrica.

Secondo quanto riporta lo studio rilasciato da We Predict, una società inglese specializzata in data mining e modelli predittivi, negli Stati Uniti si spendono in media 123$ in manutenzione nei primi 3 mesi, e 306$ nel primo anno di possesso di un veicolo elettrico. Per contro, nel primo anno in cui si possiede un’auto con motore termico, le due cifre sono rispettivamente di 53 e 189$.

Le gerarchie cambiano però radicalmente quando si allarga il campo visivo, e si ragiona sul lungo periodo: dopo 3 anni di utilizzo la media di interventi effettuati ammonta a 514$ per l’auto elettrica, e a 749$ per quella a combustione interna. La differenza sta proprio nei costi di manutenzione: l’auto elettrica costa appena 77$ all’anno in manutenzione, mentre quella a combustione interna ben 228$.

Lo studio è stato effettuato su più di 13 milioni di veicoli e 400 modelli, analizzando 65 milioni di ordini relativi a tagliandi e riparazioni effettuate, per un totale di 7,7 miliardi di dollari in parti di ricambio e 9,5 miliardi di dollari in manodopera. Nei calcoli sono inclusi tutti i tipi di intervento: riparazioni inaspettate, richiami in garanzia, diagnosi, aggiornamenti software, e altro ancora.