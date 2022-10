Dopo anni in cui la si considerava una marca di fascia economica, finalmente Hyundai sta consolidando la sua posizione sul mercato europeo e nell’ultimo periodo è riuscito a farlo con 3 modelli che ci sono piaciuti particolarmente: Hyundai i20, Hyundai i30 e Hyundai Kona. Oggi ci concentreremo sull’analisi dei costi di gestione di Hyundai Kona N Line, che abbiamo avuto modo di provare in modo molto approfondito, con allestimento sportivo ma con un docile motore a benzina da 1.0 litri di cilindrata in grado di erogare 120 cavalli anche grazie alla tecnologia mild-hybrid integrata che aiuta a portare la coppia fino a ben 172 Nm, il tutto con un cambio manuale a 6 rapporti. Hyundai propone anche motorizzazioni nettamente più briose, come il quattro cilindri turbo da 2.0 litri installato sotto al cofano della Hyundai Kona N, in grado di produrre 280 cavalli e 392 Nm di coppia.

Come anticipato, la Hyundai Kona N Line è disponibile nella sola motorizzazione da noi testata, si tratta di un motore a 3 cilindri benzina da 1.0 litri di cilindrata, abbinato a un cambio manuale a 6 marce diretto e divertente che permette di sfruttare al meglio l’erogazione lineare e la coppia del motore coreano; l’unica scelta che si può fare è di avere o meno il sistema di supporto mild-hybrid a 48V, che fa variare il prezzo di 1.350 € – Kona N Line parte da 24.800 €, ma quanto costa mantenerla?

Bollo

Bollo e superbollo sono una tassa di possesso che ogni automobilista proprietario di un’auto iscritta al PRA deve corrispondere allo stato ogni anno: come già anticipato in altri articoli di questa tipologia, il costo del bollo può variare leggermente in base alla regione di residenza – in Lombardia si pagano, come tassa di possesso, 2.58 € per ogni kW di potenza che il motore dell’auto è in grado di produrre, e nel caso della Kona N Line ci si ferma a 88.3 kW, pari a poco più di 227 € annuali di bollo.

Pneumatici

Il capitolo pneumatici è sempre molto delicato, perché le gomme sono sempre oggetti di grandi discussioni: la dotazione di serie di una Hyundai Kona N Line prevede dei cerchi in lega da 18 pollici sui quali troviamo pneumatici in di misura 235/45 R18 e per cambiare tutte e 4 le gomme si possono spendere le cifre più disparate e oggi su Gommadiretto un treno di gomme estive Continental Premium Contact 6 costa 640 euro più costi di spedizione e montaggio, diciamo 800 euro per tenere conto di tutti i costi accessori.

Per le gomme invernali si sale leggermente, con Bridgestone Blizzak e Dunlop Winter Sport 5 che offrono cifre simili (177 contro 183 € per ciascun pneumatico), per totali di circa 708 € più spedizione e montaggio nel caso delle Bridgestone, o di 732 € più spedizione e montaggio nel caso delle Dunlop. Per chi volesse risparmiare un po’ sul treno di gomme invernali, è consigliabile acquistare un secondo treno di cerchi di dimensioni minori, andando quindi a risparmiare in modo sensibile sugli pneumatici: prima di farlo è sempre bene verificare sul libretto di circolazione le misure di cerchi e pneumatici omologati per la propria auto.

Infine, quando si parla di gomme, bisogna sempre sottolineare come lo stile di guida incida in modo evidente sulla rapidità e sul tipo di consumo che le gomme subiscono: a seconda del “piede” che si trova sull’acceleratore, uno treno di gomme può durare più o meno chilometri e questo si traduce in costi di gestione diversi.

Carburante

Doverosa premessa quando si parla di carburante: di questi tempi il prezzo di tutte le forme di energia, dal gas per cucinare fino alla benzina che finisce nei serbatoi delle nostre auto subisce importanti variazioni da un giorno con l’altro – ecco quindi che i calcoli sui costi di gestione fatti oggi potrebbero valere ben poco tra un paio di mesi, quando la situazione potrebbe essere cambiata drasticamente.

Detto ciò, prendiamo in esame i consumi della Hyundai Kona N Line: durante la nostra prova Federico ha rilevato consumi medi di 5,5 litri/100 km su una percorrenza di circa 1000 km totali svolti tra ambiente urbano, extraurbano e autostradale. Nei momenti di guida particolarmente allegra i consumi sono saliti fino a 6,6 litri/100 km.

Calcolatrice alla mano, ipotizzando un prezzo medio della benzina di 1.65 € al litro (oggi, 24 ottobre 2022, ndr) e una percorrenza annuale di 10.000 km, il costo del carburante si attesta a poco più di 900 €. Il pieno su una Hyundai Kona N Line si raggiunge con 38 litri di carburante e ha quindi un prezzo di circa 63 €.

Assicurazione

Quando si parla di assicurazioni è ancora più difficile fare stime accurate sul costo annuale, anche solo dell’RCA base: sono troppe le variabili in gioco, dalla posizione geografica all’età del conducente, passando per il tipo di rimessaggio notturno o anche soltanto in base al colore dell’auto.

Abbiamo fatto un confronto di preventivi su un noto sito che permette di paragonare i prezzi delle assicurazioni e un guidatore esperto – quindi con età superiore ai 26 anni – residente a Milano in 14° classe di merito, quindi la peggiore da cui si può partire, potrebbe cavarsela con circa 300 € annui di RCA per la sua Hyundai Kona N Line. Come sempre, questa cifra può variare in modo drastico tra una città e l’altra e in base a tanti altri fatti, anche se la linea di partenza resta sempre una soltanto: la cilindrata del motore, e di conseguenza i cavalli fiscali, è il primo fattore che incide sul costo dell’RCA.

Manutenzione

Negli ultimi anni i motori stanno diventando sempre più efficienti e affidabili, e di conseguenza le case automobilistiche hanno aumentato gli intervalli tra un tagliando e l’altro, anche se per il momento Hyundai sembra voler mantenere il modello del tagliando annuale – anche solo per tutti quei piccoli controlli di sicurezza che il normale utente non ha voglia o tempo di fare.

Hyundai prevede un intervento di manutenzione annuale con una percorrenza di 15.000 km, per la sostituzione di olii, filtri e quant’altro, con un costo medio di circa 200 € a tagliando, con il 4° tagliando che sembra essere il più impegnativo dato che richiede 2 ore di mano d’opera e la sostituzione di tutti i filtri: in questo caso il costo del tagliando sale a 309 €. Nell’arco di 6 anni di possesso, pari ad altrettanti tagliandi, il costo di manutenzione si aggira intorno ai 1.400 €.

nb: i costi riportati in questo specchietto si riferiscono all’anno 2019, i costi da sostenere potrebbero aver subito variazioni consistenti.

Revisione

Infine, è importantissimo non dimenticare anche il costo della revisione, fisso e calmierato per tutti gli italiani. Da effettuare con cadenza regolare come indicato sulla propria carta di circolazione, il costo della revisione è di 66,88 euro: nel caso delle auto nuove, la prima revisione è da effettuare dopo 4 anni dalla prima immatricolazione.