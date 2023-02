Il freddo sembra non voler lasciare l’Italia ma, come sappiamo, l’inverno è ancora lungo e la neve potrà farci compagnia per ancora molto tempo. Manto stradale ghiacciato o innevato sono tipici della stagione invernale che richiede agli automobilisti di ricorrere all’uso di catene da neve soprattutto se decidete di non montare pneumatici invernali sul vostro veicolo.

Neve o ghiaccio possono mettere in difficoltà l’automobilista se non si rispettano alcune pratiche indispensabili per poter guidare in sicurezza, e senza panico, anche nella situazioni più difficili. Siete dunque alla ricerca di un’alternativa valida alle gomme invernali che possa assicurarvi sicurezza alla guida e consentirvi, al tempo stesso, di risparmiare? Dato che il Codice della Strada non introduce l’obbligo per gli automobilisti di dotare il proprio veicolo con gomme invernali vi proponiamo le catene da neve König come soluzione pratica ed economica. Grazie ad uno sconto Amazon del 54%, le catene König K-Slim sono disponibili a 130,40 euro (prezzo iniziale 281,28 euro) con consegna senza costi aggiuntivi per clienti Prime.

A contraddistinguere le catene da neve Konig sicuramente l’elevata resistenza e grip sulla neve: la particolare torsione delle maglie del battistrada aumenta infatti la resistenza della catena, riducendone anche l’ingombro. Tuttavia, le singole maglie entrando in contatto con la neve assicurano livelli di durata ottimali. Le König K-Slim sono ideali anche per veicoli con spazi minimi nell’arco passa-ruota: la particolare costruzione della maglia mantiene, infatti, la catena aderente al pneumatico durante la guida evitando interferenze tra catena ed elementi del passaruota. Nel dettaglio, gli pneumatici compatibili con le catene da neve Konig K-slim sono:

235/70-15, 235/60-16, 245/55-16, 215/65-17, 225/60-17, 235/55-17, 255/45-17, 275/40-17, 225/55-18 (escluso Continental e Michelin), 225/50-18, 245/45-18, 255/45-18, 255/40-18, 205/55-19, 215/50-19, 225/45-19, 235/45-19, 275/30-19, 195/55-20, 245/35-20, 265/30-20.

Prima dell acquisto vi consigliamo dunque di controllare la giusta compatibilità con gli pneumatici della vostra auto facendo riferimento alla guida messa a disposizione dal produttore.