A causa di un problema legato al sistema di frenata, Ferrari ha dovuto emettere un richiamo per quasi tutte le auto prodotte a partire dal 2005; il problema coinvolge poco più di 20mila veicoli commercializzati in America e riguarda una serie di modelli interminabili. Gli esemplari coinvolti sono un numero sbalorditivo:

Ferrari 430 2005-2009

Ferrari 488 Pista 2019-2020

Ferrari 612 2010-2011

Ferrari 612 Scagletti 2005-2011

Ferrari 812 2018-2022

Ferrari California 2009-2017

Ferrari California T 2015-2017

Ferrari F12 Berlinetta 2013-2017

Ferrari F12 TDF 2017

Ferrari F60 America 2016

Ferrari F8 Spider 2020-2022

Ferrari F8 Tributo 2020-2022

Ferrari FF 2012-2016

Ferrari GTC4 Lusso 2018-2020

Ferrari GTC4 Lusso T 2018-2019

Ferrari LaFerrari 2013-2015

Ferrari LaFerrari Aperta 2017

Ferrari Portofino 2019-2022

Ferrari Roma 2021-2022

Se sei abbastanza fortunato da possedere una Ferrari e vivi in America, avrai probabilmente ricevuto già una lettera di richiamo da parte del Cavallino. Sfortunatamente, però, non è possibile risolvere il problema via etere ma è necessario recarsi in un centro Ferrari. Secondo l’NHTSA, il tappo del serbatoio del liquido dei freni potrebbe non sfiatare correttamente e portare, sul lungo periodo, ad una perdita parziale o totale della potenza frenante. Considerate le velocità che le auto del Cavallino Rampante possono raggiungere, anche superiori ai 300 km/h, potrebbe essere spiacevole trovarsi con un pedale del freno non in grado di arrestare l’auto correttamente; i potenziali rischi sono numerosi, dalla sbandata fino ad un incidente vero e proprio. Non è la prima volta che Ferrari dirama un richiamo, all’inizio di quest’anno, la Cina ha emesso un richiamo per lo stesso problema ma solo per 2mila auto: dalla 458 Italia alla Speciale, passando dalla Speciale A e fino al 488 GTB.

Nessuna informazione per le vetture vendute in Europa e in Italia, al momento sembra non siano affette da problemi ma qualora ce ne fossero siamo sicuri che il richiamo non tarderà ad arrivare.