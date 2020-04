La nota Casa Automobilistica giapponese è giunta ad un traguardo molto importante, infatti l’azienda ha ormai compiuto 100 anni. Per festeggiare il “momento storico”, Mazda presenta 100th Anniversary Special Edition, un’edizione speciale che riguarda l’innovazione degli allestimenti che saranno presenti sui modelli Mazda2, Mazda3, Mazda CX-3, Mazda CX-30, Mazda CX-5, Mazda CX-8, Mazda6 e non manche la MX-5. Mazda avrebbe dovuto svelare l’edizione speciale nel corso del Salone di Ginevra il quale, come tutti sapranno, è stato cancellato.

Per questo motivo, è stato inevitabile per la Casa Automobilistica giapponese presentare in maniera virtuale la 100th Anniversary Special Edition. Le auto sono già disponibili ai pre-ordini nelle versioni dedicate ai 100 anni di Mazda tuttavia, almeno per il momento, l’edizione speciale sarà lanciato – sino a marzo del prossimo anno – solamente sul mercato automobilistico giapponese. Ovviamente, in un momento successivo le auto 100th Anniversary Special Edition arriveranno anche su altri mercati. Si presuppone che in Italia, l’edizione speciale potrebbe arrivare già prima dell’estate.

Le nuove vetture del marchio Mazda avranno un aspetto inconfondibile, caratterizzato dalla presenza di una carrozzeria di due colori, ossia bianco metallizato e bordeaux. Questi colori sono stati scelti per omaggiare una delle prime automobili, la R360 Coupé, realizzata dalla Casa Automobilistica con sede ad Hiroshima nel 1960. Alcuni richiami al colore bordeaux si trovano anche all’interno delle auto, come ad esempio la moquette o, in alcuni casi, sulla capote esterna. Altro aspetto di fondamentale importanza è il logo celebrativo posizionato sulla chiave dell’automobile, così come su tappetini, poggiatesta, cerchi e parafanghi. Vista la grande gamma di veicoli scelti per l’edizione limitata dedicata al 100th Anniversary Special Edition, Mazda sarà in grado di soddisfare ogni tipo di clientela.