Mercedes-AMG One: dove sono i 1.000 cavalli promessi?

Di recente è stato rilasciato Forza Horizon 5, un videogioco open world di guida sviluppato da Playground Games e disponibile in esclusiva per Xbox One, Xbox Series X/S e Windows; si tratta di uno dei titolo più attesi dagli appassionati di auto e, in questa nuova versione, integra alcuni modelli davvero esclusivi come la Mercedes-AMG One.

La hypercar tedesca è attesa ormai da diverso tempo e, stando alle ultime informazioni, dovrebbe arrivare ad una potenza massima di circa 1.000 – 1.100 cavalli; valore che tuttavia non sembra essere presente nel famoso gioco di corse automobilistiche che la valuta per “appena” 877 cavalli. Anche se questo è solo un videogioco e quindi non necessariamente vicino al mondo reale, spesso e volentieri i produttori riescono ad aver accesso ad informazioni in anteprima con importati conferme o smentite. Ad agosto, Mercedes ha dichiarato di aver lavorato a stretto contatto con Microsoft per lo sviluppo delle auto e, in particolare, per la AMG-One che rappresenta uno dei veicoli chiave e di copertina del titolo.

Annunciata inizialmente nel 2017, Mercedes-AMG One è stata vittima di una serie quasi interminabile di ritardi legati principalmente alla difficoltà di produzione e integrazione nel motore da Formula 1. I dati condivisi su Forza Horizon 5 sollevano alcuni dubbi sulle reali prestazioni della vettura ed è probabile che il produttore abbia deciso di limitare la potenza al fine di rendere il veicolo idoneo alla circolazione su strada.

Il gioco cita inoltre un peso di 1.695 kg, un valore decisamente superiore rispetto ai 1.300 kg dichiarati ai microfoni di Autocar. In ogni caso, qualunque sia la potenza, il veicolo sarà alimentato da un motore V6 turbo da 1,6 litri derivato dalla Formula 1 abbinato a quattro motori elettrici. La commercializzazione dovrebbe avvenire per la prima metà del 2022 e pertanto sono disponibili alcuni mesi per le ultime modifiche.