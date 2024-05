Mercedes ci ripensa sull'elettrico: continua la produzione dei benzina e (forse) dei V8

L'obiettivo strategico di Mercedes-Benz è la riduzione a zero delle emissioni. È una certezza. Tuttavia, il processo di trasformazione potrebbe richiedere più tempo del previsto. Lo ha dichiarato il presidente e CEO di Mercedes-Benz, Ola Källenius, durante l'assemblea annuale degli azionisti.

La domanda sulle auto a benzina tutt'ora esiste, per questo motivo tanti brand hanno deciso di raccogliere queste richieste

Laverso i veicoli elettrici sta procedendo a una causa di una crescita delle vendite fiacca, e i motori asembrano destinati a rimanere in circolazione ancora per molto tempo,Mercedes non è l'unica azienda a voler continuare a produrre motori a combustione "finché ci sarà domanda da parte dei clienti". Recentemente, lo hanno dichiarato Renault e Skoda, mentre anche Stellantis parla di "flessibilità".

Källenius ha sottolineato che Mercedes ha organizzato i suoi impianti in modo flessibile per poter adattare la capacità produttiva sia per le auto a combustibile tradizionale che per quelle elettriche a batteria, in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori.

Oltre a poter produrre di nuovo e su scala maggiore le soluzioni endotermiche, Mercedes-AMG ripensa alle decisioni prese per la divisione sportiva proponendo sulla nuova CLE63 presumibilmente il suo tanto amato V8 bi-turbo. Sebbene si tratti di un rumor, questa indiscrezione nasce in seguito alla crescente domanda da parte degli acquirenti di motori più muscolosi, anziché i super ingegnerizzati 4 cilindri ibridi da oltre 400 cavallil.

Alcune case automobilistiche, tra cui General Motors e Ford, hanno iniziato a ridurre gli investimenti nei veicoli elettrici alla fine dell'anno scorso, citando una domanda inferiore alle aspettative da parte di una clientela in evoluzione. Negli ultimi mesi, le vendite di veicoli elettrici hanno effettivamente subito un rallentamento, specialmente considerando il primo trimestre negativo di Tesla.

Per quanto riguarda le vendite di veicoli elettrici del marchio Mercedes-Benz, queste sono aumentate del 73% nel 2023. Il rallentamento potrebbe essere attribuito anche alle preoccupazioni sulla redditività delle auto elettriche. Già lo scorso anno, Mercedes aveva avvertito che il mercato "spietato" dei veicoli elettrici avrebbe potuto danneggiare i suoi margini di profitto.