Mercedes introduce il cinema IMAX a bordo delle auto

Mercedes ha annunciato al CES di Las Vegas 2025 l'integrazione di RIDEVU, un nuovo servizio di intrattenimento in auto sviluppato in collaborazione con Sony Pictures Entertainment, IMAX Corporation e DTS Inc. Il sistema sarà disponibile su tutti i modelli Mercedes dotati dell'ultima generazione del sistema MBUX a partire dall'estate 2025.

RIDEVU consentirà agli utenti Mercedes di accedere alla libreria di film IMAX Enhanced di Sony Pictures, offrendo un'esperienza cinematografica immersiva direttamente all'interno del veicolo. Il servizio sarà inizialmente disponibile per i clienti in Stati Uniti, Canada, Giappone, Regno Unito, Irlanda e Germania, con la possibilità di espansione ad altri mercati in futuro.

Grazie all'integrazione con il sistema MBUX, i clienti potranno acquistare, noleggiare o trasmettere in streaming migliaia di film direttamente dall'auto. La funzionalità sarà accessibile al guidatore solo a veicolo fermo, mentre i passeggeri potranno godersi i contenuti durante il viaggio.

Il formato IMAX Enhanced offre un rapporto d'aspetto esteso, il processo DMR proprietario di IMAX e l'audio immersivo DTS:X, tutti ottimizzati per la visione in auto. Questo garantisce una qualità dell'immagine superiore rispetto alle pellicole tradizionali, con immagini più grandi e ad alta risoluzione.

Il servizio RIDEVU offre diverse funzionalità innovative tra cui la riproduzione su schermi integrati nella vettura (come l'Hyperscreen) e su dispositivi iOS e Android compatibili; Screen Manager per controllare la riproduzione su un massimo di sei schermi integrati; possibilità di esperienze individuali o condivise tra i passeggeri

L'introduzione di RIDEVU rappresenta un significativo passo avanti nell'intrattenimento a bordo, trasformando l'esperienza di viaggio in auto in un'esperienza cinematografica coinvolgente. Questa innovazione sottolinea l'impegno di Mercedes nel fornire tecnologie all'avanguardia per migliorare il comfort e l'intrattenimento dei propri clienti.