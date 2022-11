Il tema è sempre più attuale e diffuso, tanto che noi stessi vi abbiamo dedicato un articolo pubblicato qualche settimana fa: l’avvento delle più recenti tecnologie digitali sta trasformando il mercato automobilistico, che si sta muovendo sempre più rapidamente verso un modello di business basato sui servizi in abbonamento per lo sblocco di funzionalità opzionali presenti fisicamente nell’auto, ma bloccate dietro a un software. L’ultimo esempio che sta facendo storcere il naso agli appassionati, ma non solo, ci arriva da Mercedes-Benz che ha da poco svelato il suo pacchetto software “Acceleration Increase”, cioè “aumento dell’accelerazione“, disponibile a pagamento sul mercato americano e compatibile con alcuni modelli della gamma elettrica EQ.

Da una parte l’idea di poter modificare le prestazioni e le funzionalità della propria auto semplicemente aggiornando un software è molto intrigante, ma dall’altra c’è sempre il sospetto di aver pagato fisicamente per qualcosa (un motore elettrico più potente, un sedile dotato di sistema di riscaldamento) ma di non poterla utilizzare se non dopo aver pagato una seconda volta per lo sblocco del software. Le case affermano che così facendo la produzione è più rapida, efficiente e quindi più economica, e questo in teoria dovrebbe tradursi in prezzi di listino più bassi per l’acquisto dell’auto, ma al momento si tratta di una teoria che non si è ancora tradotta nella pratica.

Ma torniamo a noi: il pacchetto software Acceleration Increase di Mercedes-Benz è compatibile con i modelli elettrici EQE, EQE SUV, EQS ed EQS SUV e per riceverlo è sufficiente pagare 1200 $ + VAT (l’equivalente della nostra IVA, che negli USA varia tra i diversi stati) all’anno per l’aumento di potenza del motore elettrico, e di conseguenza dell’accelerazione.

Dopo aver ricevuto l’aggiornamento, EQE ed EQE SUV passano da 215 a 260 kW di potenza (da 288 a 348 cavalli) e migliorano l’accelerazione da 0 a 100 di circa 1 secondo, passando da 6 a 5 secondi; per quanto riguarda l’EQS e l’EQS SUV l’aumento porta la potenza a 330 kW, pari a 442 cavalli, per un’accelerazione da 0 a 100 che si riduce a meno di 5 secondi.