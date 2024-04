Ottieni una delle migliori VPN del 2024 per meno di 2€ al mese

Se siete alla ricerca di una proposta economica per attivare un servizio VPN rinomato per la sua affidabilità e convenienza, prendete in considerazione l'attuale offerta su Privado VPN. Questo non è un normale sconto, ma una significativa riduzione del prezzo che abbassa il costo mensile da 10,99€ a soli 1,99€, rimanendo quindi inferiore ai 2€ qualora si scelga il piano biennale. Uno sconto simile c'è anche sul piano annuale, proposto a solo 1€ in più al mese. In entrambi ci sono poi 3 mesi extra, che estendono la durata dell'abbonamento oltre a quella classica, mantenendo il prezzo scontato.

Privado VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Per chi sta considerando l'abbonamento a una VPN, Privado è una scelta degna di nota, specialmente per chi valuta la protezione dei dati una priorità. Situata in Svizzera, nota per le sue rigide leggi sulla privacy, Privado offre vantaggi significativi in termini di sicurezza dei dati personali.

Un aspetto distintivo di Privado VPN è la sua struttura di abbonamento semplificata. A differenza di molti altri provider che potrebbero confondere gli utenti con diversi livelli di servizio come Standard, Plus o Premium, Privado propone un'unica formula. Questo approccio semplifica la decisione per gli utenti e riduce l'incertezza nella scelta del piano più adatto alle proprie esigenze.

Per coloro che sono interessati a risparmiare, ribadiamo che il piano biennale di Privado è il più conveniente. Tuttavia, anche l'opzione annuale offre un considerevole risparmio, con uno sconto del 73% rispetto al costo mensile standard.

