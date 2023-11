Mercedes supera Tesla con colonnine di ricarica da 400kW

L’idea dell’auto elettrica piace a molti, ma uno dei dubbi più frequenti è qualcosa che suona come “sì però mica posso fermarmi due ore a caricare no? Ci metto 5 minuti a far benzina”. Una lamentela vera solo in parte perché nella maggior parte delle situazioni bastano una ventina di minuti per ripartire con una carica sufficiente; non al 100% comunque, ed è pur sempre più di quanto ci si metta a fare il classico pieno.

Una delle soluzioni è fare colonnine di ricarica più potenti, e di recente Mercedes-Benz ha innalzato parecchio il punto di riferimento, con punti di ricarica da ben 400 Kw, circa il 60% rispetto ai 250 kilowatt dei Supercharger Tesla.

Il progetto dell’azienda tedesca parte dagli Stati Uniti, dove le elettriche hanno un mercato un po’ più corposo e dove, naturalmente, c’è da rispondere alla concorrenza di Tesla.

Insieme all’azienda partner ChargePoint, Mercedes non si limita a posizionare le nuove colonnine per strada. Ci sono delle sale dove passare il tempo dell’attesa (si suppone che sia molto poco, ma comunque c’è la lounge), e si crea un luogo che risponda all’adagio non ti fermi per caricare, ma carichi quando ti fermi. Oltre alla sala d’attesa dedicata, le aree ospiteranno anche negozi, in qualcosa che sembra un mini centro commerciale.

Commerciale sì, ma anche green, perché ci saranno anche i pannelli solari per garantire che l’energia utilizzata, sia per caricare le auto sia per far funzionare la struttura, sarà al 100% da fonti rinnovabili.

Con la ricarica a 400 watt basteranno meno di 20 minuti per passare dal 10% all’80%, almeno con alcune auto. Non ci sono limiti dovuti alla marca del veicolo (se il connettore è compatibile) ma i proprietari di Mercedes avranno alcune opzioni esclusive tramite l’app, come la prenotazione automatica dello stallo. Il colosso tedesco inoltre offre da 6 mesi a due anni di ricarica gratuita per chi compra una EQ.

Immagine di copertina: photosvit