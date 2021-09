Microlino 2.0, la microcar elettrica con autonomia fino a 230 km

Microlino 2.0 è una microcar elettrica decisamente particolare che si caratterizza per un design ispirato a quello dell’iconica BMW Isetta. Annunciata ormai diversi mesi fa, il costruttore ha finalmente deciso di comunicare le informazioni definitive sulla gamma, annunciato inoltre che a breve sarà disponibile anche il configuratore online.

Costruito in Italia, presso la sede di CECOMP a Torino, avrà un prezzo di partenza di 12.500 euro e saranno disponibili tre versioni: Urban, Dolce e Competizione. Le differenze, al contrario di quello che si potrebbe immaginare, saranno puramente estetiche in quanto le specifiche tecniche non cambiano. Ad esempio, la Urban sarà disponibile nei colori Santorini White e Amsterdam Orange con tetto a contrasto in nero lucido, mentre gli acquirenti della Dolce potranno anche scegliere tra i colori Paris Mint, Milano Red e Zurich Blue con dettagli cromati. Il modello Competizione, invece, abbina i dettagli cromatici ai colori opachi della carrozzeria, assicurando un look più giovanile e ricercato.

Tutte le versioni dispongono di un doppio display, dedicati rispettivamente alle informazioni di marcia e all’infotainment. Il powertrain di Microlino 2.0 è in grado di erogare 12,5 kW con 118 Nm di coppia; la velocità massima è limitata a 90 km/h e l’accelerazione da 0 a 50 km/h richiede 5 secondi. Tre le capacità della batteria disponibili: 6 kWh, 10,5 kWh e 14 kWh. L’autonomia è prevista rispettivamente per 95 km, 175 km e 230 km.

Come Isetta le dimensioni rimangono compatte nonostante l’opera di ammodernamento; Microlino 2.0 è lungo infatti appena 2,5 metri e largo 1,5 metri. Il bagagliaio dispone di una capacità di 230 litri con un peso, a vuoto, di 435 kg (senza batteria). Si tratta di un veicolo pensato esclusivamente per la mobilità urbana e i servizi di car sharing.