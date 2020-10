MiMo 2020, le case automobilistiche che parteciperanno

Il MiMo (Milano Monza Motor Show) è sicuramente uno degli eventi più attesi di questo anno che riguarda il mondo dei motori. A partire dalla giornata di giovedì 29 ottobre sino a domenica 1 novembre, il salone automobilistico all’aperto è pronto ad animare il cuore del capoluogo lombardo. Tuttavia, il MiMo 2020 sarà sicuramente un’edizione molto particolare poiché dovranno essere rispettate tutte le norme imposte dal Governo, con il nuovo DPCM, per contrastare il diffondersi del COVID-19. Su tale argomento è intervenuto il presidente di MiMo 2020, Andrea Levy, il quale si è mostrato entusiasta del fatto che – nonostante l’emergenza coronavirus – è stato possibile organizzare un evento così importante. Ecco le sue parole:

“MiMo 2020 è l’ottimismo della ragione. che ha portato alla realizzazione di un format in grado di poter mantenere tutti i protocolli anti-covid senza togliere il piacere della visita, un concept innovativo che potrebbe rappresentare il futuro dei saloni automobilistici”.

Ebbene, recentemente sono stati svelati i nomi dei brand che parteciperanno all’attesissimo evento del Milano Monza Motor Show 2020. Saranno 50 le Case automobilistiche e motociclistiche – insieme ai più noti nomi di aziende che lavorano a stretto contatto con il mondo dei motori – presenti al raduno che si terrà all’aperto per le strade di Milano. Ovviamente, ad un evento di una tale importanza, non mancheranno i marchi più importanti quali Ferrari, Maserati e Lamborghini così come Volkswagen, Honda e molti altri. Questo per quanto riguarda le Case automobilistiche. Invece, tra i marchi più noti delle Case motociclistiche figurano invece BMW Motorrad e Kawasaki. Immancabile anche la presenza dell’azienda italiana Pininfarina e Pirelli, uno dei costruttori di pneumatici più famosi.

Audi tra le protagoniste

Il marchio dei Quattro Anelli è tra le case automobilistiche più attese all’evento poiché, tre le protagoniste assolute, vi sarà la nuova auto elettrica Audi e-tron S Sportback. Il nuovo SUV del marchio tedesco, che verrà esposto in Piazza Duomo, è alimentato da tre motori elettrici che producono una potenza di 500 CV ed una coppia di 973 Nm. Grazie a tali caratteristiche l’auto elettrica del marchio Audi è in grado di passare da 0 a 100 km/h nell’arco di 4,5 secondi. Inoltre, la batteria di cui è dotata, permette alla e-tron S Sportback di avere un’autonomia di 369 km circa e può essere ricaricata dell’80% in poco meno di 30 minuti. Presenti al MiMo 2020 ma in un’altra postazione, in via Montenapoleone potranno essere ammirate anche l’Audi RS Q8 protagonista indiscussa con i suoi 600 CV e tecnologia mild-hybrid a 48 Volt, l’Audi RS 6 Avant da 600 CV e l’Audi RS Q3 Sportback, il SUV-Coupé con 400 CV di potenza.

La lista dei brand presenti al MiMo 2020