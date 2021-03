MINI, il marchio britannico sarà completamente elettrico dal 2030

Anche MINI sembra prepararsi ad uno stop definitivo che riguarderà la commercializzazione di veicoli a motore endotermico. Il marchio automobilistico britannico, di proprietà della casa automobilistica tedesca BMW dal 2000, avrà solo auto elettriche nella sua gamma di veicoli a partire dal 2030 grazie al nuovo piano di transizione che l’amministratore delegato di BMW, Oliver Zipse, dovrebbe annunciare dettagliatamente in occasione della prossima conferenza stampa annuale fissata per il 17 marzo.

Sono ormai numerose infatti le case automobilistiche che stanno accelerando verso una transizione green che ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO2. L’ultimo che potrebbe ufficializzare l’intenzione di avviare una nuova svolta destinata al full electric è dunque il marchio britannico. Più nel dettaglio, ad anticipare la svolta del brand inglese è Automotive News Europe, che avrebbe raccolto alcune testimonianze interne alla società.

Non possiamo dunque escludere che nei prossimi giorni la società di proprietà di BMW annuncerà i nuovi piani, che inevitabilmente punteranno ad una mobilità a zero emissioni, andando ad aggiungersi alla lunghissima lista di case automobilistiche che nei prossimi anni porteranno sul mercato esclusivamente veicoli dotati di propulsori elettrici, mettendo da parte veicoli diesel e benzina.

Secondo le indicazioni diffuse, la stessa MINI dovrebbe lanciare sul mercato il suo ultimo modello con motore endotermico nel 2025 con l’intento di arrivare al 2027 con oltre la metà delle sue immatricolazioni rappresentate da veicoli elettrificati. Non casualmente, la trasformazione di MINI in un marchio solamente elettrico rientrerebbe nella strategia di elettrificazione del gruppo BMW e non possiamo di cerco escludere che tale mossa possa attirare l’interesse di nuovi acquirenti in cerca di modelli a emissioni zero e particolarmente adatti alla circolazione nelle città.

Come accennato, anche Ford produrrà solamente auto elettriche dal 2030 per il mercato europeo. un cambio di strategia che comporterà inevitabilmente profonde novità a partire dagli siti produttivi della casa automobilistica.