Mission X sarà la Porsche più potente di sempre, 1.500 cavalli e solo elettrica

In occasione del debutto pubblico australiano del concept Mission X , i dirigenti senior di Porsche hanno rivelato ulteriori informazioni su come sarà una versione di produzione. Porsche non si è mai impegnata ufficialmente per una versione di produzione, e visti gli obiettivi che si è prefissata per la potenziale sostituzione della 918 Spyder, non è una sorpresa. Per la cronaca, questi obiettivi includono un rapporto peso/potenza 1:1, un pacco batteria montato centralmente e “un carico aerodinamico significativamente maggiore rispetto all’attuale 911 GT3 RS ”.

Durante la presentazione dell'anteprima, il project manager Michael Behr ha anticipato numerosi dettagli tra cui quello relativo alla posizione di guida:

"È più complicato avere due versioni. Se fai solo la versione a destra, va bene perché hai un numero limitato di auto [per un numero minore di mercati]... [ma] se ci sono due versioni, è molto più complicato. Quindi, penso che sarà una versione, e penso che sarà per i guidatori a sinistra."

Inoltre, secondo Behr, il concept Mission X sarà in grado di erogare la potenza su entrambi gli assi anche se la trazione posteriore rimane ugualmente la più gettonata. Considerando l'enorme potenza prevista (potenzialmente nell'ordine dei 1.500 cavalli), sarebbe ragionevole supporre che un sistema AWD sarebbe il più vantaggioso per la trazione. Tuttavia, Behr ritiene che il sistema AWD sarà più necessario per recuperare l'autonomia, anziché trasmettere effettivamente la coppia generata dai motori.

Ma quando arriverà la macchina? Una decisione deve ancora essere presa, ma Behr ritiene che la decisione dovrebbe essere "commerciale, non tecnica". Questo suggerisce che Zuffenhausen si aspetta di essere in grado di raggiungere tutti i suoi obiettivi prestazionali, semplicemente non sa se c’è ancora abbastanza mercato per una hypercar Porsche completamente elettrica.