Monopattini proibiti, strade parigine invase dalle biciclette in sharing

A Parigi, all'inizio di quest'anno, è stato votato un decreto per vietare i monopattini elettrici in sharing, permettendo di circolare esclusivamente con quelli di proprietà.

Questo divieto ha portato all'espulsione di migliaia di monopattini elettrici, usati sia da residenti che da turisti, generando alcune situazioni inaspettate.

L'idea di proibire i monopattini elettrici in sharing è stata inizialmente suggerita alla fine dell'anno precedente, in risposta alle crescenti proteste di una minoranza rumorosa di cittadini contrari alla diffusa presenza di questi mezzi in città.

Il referendum è stato quindi sottoposto al voto all'inizio di quest'anno, ottenendo l'approvazione della maggioranza degli elettori, sebbene con una bassissima affluenza che ha portato solo al 7% dei voti favorevoli rispetto agli elettori registrati a Parigi.

I monopattini elettrici in sharing erano visti come una valida alternativa per i pendolari, che preferivano evitare l'utilizzo delle auto, e per i turisti che sceglievano di non noleggiare veicoli a favore di questi mezzi più ecologici, agili e pratici.

Ranurte via Unsplash

L'espulsione dei monopattini ha portato a un aumento del bike sharing senza stazioni, nonché al ritorno di veicoli più grandi, e ingombranti, come previsto anticipatamente da molti parigini.

Un'analisi dei viaggi in bicicletta e in monopattino tra settembre e ottobre 2022 ha mostrato che, sebbene il totale dei viaggi sia leggermente diminuito a causa dell'espulsione dei monopattini, il numero di viaggi attraverso il bike sharing è aumentato notevolmente, raddoppiando in un solo anno.

Questa tendenza indica che nonostante il divieto dei monopattini elettrici condivisi, i parigini hanno continuato a cercare, e utilizzare, mezzi di mobilità condivisi, optando semplicemente per le biciclette condivise al posto dei monopattini.

A meno di un anno dall'entrata in vigore del divieto dei monopattini elettrici condivisi, si osserva chiaramente un cambiamento verso la mobilità condivisa alternativa in città. Anche se i monopattini in sharimg sono stati banditi, sembra che la micromobilità condivisa stia prosperando.