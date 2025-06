Il mercato automobilistico europeo assiste a una mossa commerciale senza precedenti che rivela le fragilità di un gigante dell'elettrico. Smart ha deciso di puntare direttamente sui clienti Tesla, lanciando in Italia un'offerta aggressiva che promette fino a 5.000 euro di supervalutazione per chi decide di abbandonare il marchio di Elon Musk in favore del nuovo SUV elettrico smart #5. L'iniziativa, che sarà attiva fino al 31 luglio, arriva in un momento particolarmente delicato per Tesla, che sta attraversando una fase di difficoltà sia economiche che di immagine.

Le cifre parlano chiaro: Tesla ha registrato un crollo delle vendite del 49% in Europa nel mese di aprile, un dato che evidenzia quanto il brand stia perdendo terreno nel Vecchio Continente. Questa flessione rappresenta un'opportunità che smart non ha voluto lasciarsi sfuggire, strutturando una campagna commerciale che mira specificamente a intercettare i clienti delusi o incerti del marchio americano.

Nel panorama automobilistico europeo, le promozioni mirate ai possessori di un brand specifico rappresentano un fenomeno relativamente raro, distinguendosi dalle classiche offerte di supervalutazione dell'usato che caratterizzano abitualmente le strategie commerciali delle case automobilistiche. Tuttavia, questo approccio ha trovato precedenti significativi oltreoceano, dove la competizione nel settore elettrico si è fatta particolarmente serrata.

L'esempio più eclatante di questa strategia commerciale si è verificato negli Stati Uniti, dove Polestar ha lanciato un'offensiva commerciale ancora più aggressiva nei confronti dei clienti Tesla. La casa automobilistica svedese aveva proposto uno sconto iniziale di 5.000 dollari ai possessori di Tesla, incrementato da un bonus aggiuntivo di 15.000 dollari per chi sottoscriveva un contratto di leasing per la nuova Polestar 3, raggiungendo così un risparmio complessivo di 20.000 dollari.

La strategia di smart si inserisce in questo solco, anche se con proporzioni adattate al mercato italiano e alle caratteristiche del prodotto offerto. La smart #5 rappresenta infatti una svolta radicale per il brand, che abbandona le dimensioni compatte che l'hanno sempre contraddistinta per entrare nel segmento dei SUV elettrici di medie dimensioni.

Con i suoi 4,7 metri di lunghezza, questo veicolo segna un record nella storia del marchio, posizionandosi come il modello più grande mai realizzato da smart. La dotazione tecnica include una batteria da 100 kWh che, grazie all'architettura a 800 volt (ms da casa si ricarica con una wallbox), consente prestazioni di ricarica eccezionali: dal 10% all'80% della capacità in appena 15 minuti.

Il listino della smart #5 parte da una soglia inferiore ai 48.000 euro, articolandosi su cinque livelli di allestimento: Pro, Pro+, Premium, Pulse e Summit Edition. Questa gamma di prezzi e configurazioni pone il nuovo SUV smart in diretta concorrenza con modelli consolidati come la Opel Grandland, le Peugeot 3008 e 5008, la Skoda Enyaq e la Hyundai Ioniq 5.

La scelta di smart di concentrare la propria offerta promozionale sui clienti Tesla non è casuale, ma riflette una strategia di posizionamento che punta a intercettare un segmento di mercato specifico: quello degli early adopter dell'elettrico che potrebbero essere pronti a esplorare alternative al marchio americano. La supervalutazione fino a 5.000 euro rappresenta un incentivo significativo, capace di rendere più accessibile il passaggio a un brand che, pur mantenendo le proprie radici nel design innovativo, si sta evolvendo verso segmenti di mercato completamente nuovi.

Questa mossa commerciale testimonia come il mercato dell'auto elettrica stia entrando in una fase di maturità competitiva, dove i brand non esitano a sfruttare le difficoltà dei concorrenti per guadagnare quote di mercato. Il momento di difficoltà di Tesla in Europa diventa così un'opportunità per i competitor di posizionarsi strategicamente, offrendo alternative concrete a una clientela che potrebbe essere alla ricerca di nuove soluzioni di mobilità elettrica.