Kia prosegue la sua offensiva nel mondo delle auto elettriche con la EV3, un SUV compatto che promette di portare il design, la tecnologia e l'innovazione delle sorelle maggiori EV6 ed EV9 in uno dei segmenti più popolari del mercato. Basata sulla filosofia stilistica "Opposites United", la EV3 si presenta con una personalità forte e un pacchetto tecnico che mira a risolvere una delle principali ansie legate alla mobilità elettrica: l'autonomia.

Con un'autonomia dichiarata che può raggiungere i 600 chilometri e un abitacolo spazioso e ricco di soluzioni intelligenti, la EV3 si candida a diventare un punto di riferimento tra i B-SUV a zero emissioni, sfidando direttamente la concorrenza europea e non solo.

Cosa mi piace

Il design della Kia EV3 cattura immediatamente l'attenzione. È una versione compatta e rielaborata dello stile audace e futuristico della EV9, con la caratteristica "Tiger Face" e le luci diurne "Star Map" che le conferiscono un aspetto moderno e riconoscibile. Nonostante una lunghezza di soli 4,30 metri, l'utilizzo della piattaforma dedicata E-GMP permette di massimizzare lo spazio interno.

L'abitacolo è sorprendentemente arioso e spazioso, con un pavimento piatto che aumenta il comfort per tutti i passeggeri. La capacità del bagagliaio è eccellente per la categoria, con 460 litri a disposizione, a cui si aggiunge un pratico vano anteriore ("frunk") da 25 litri.

L'interno è un altro punto di forza, con un'impostazione pulita e tecnologica. Domina la scena un pannello panoramico che integra due schermi da 12,3 pollici per strumentazione e infotainment e un display intermedio da 5 pollici per la climatizzazione. Il nuovo sistema multimediale "ccNC" di Kia promette un'esperienza utente fluida, con un assistente vocale basato su intelligenza artificiale, temi scaricabili e servizi di streaming.

La praticità è esaltata da soluzioni uniche come la console centrale con un tavolino scorrevole, che crea uno spazio di lavoro o di svago, e dall'ampio uso di materiali riciclati e sostenibili. La possibilità di alimentare dispositivi esterni grazie alla tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) e l'impressionante autonomia dichiarata, soprattutto nella versione Long Range, sono vantaggi competitivi di primo piano.

Come va

Al volante, la Kia EV3 si rivela un'auto estremamente confortevole. La taratura delle sospensioni è morbida e l'assorbimento delle asperità stradali, anche di quelle più secche, è eccellente, restituendo una qualità di marcia da segmento superiore. Il motore elettrico da 204 CV offre uno spunto brillante e una risposta sempre pronta, rendendo la EV3 vivace e agile nel traffico cittadino e garantendo sorpassi rapidi in contesti extraurbani.

Lo sterzo, pur non essendo pensato per la guida sportiva, è leggero e preciso, il che rende l'auto facile da manovrare in ogni situazione. Il comfort è amplificato da un'ottima insonorizzazione, che isola efficacemente l'abitacolo dai fruscii aerodinamici e dal rumore di rotolamento dei pneumatici, contribuendo a un'esperienza di guida silenziosa e rilassante.

Molto efficace anche il sistema di frenata rigenerativa i-Pedal 3.0, che permette una guida fluida utilizzando quasi esclusivamente il pedale dell'acceleratore, una funzionalità particolarmente apprezzata nel traffico urbano. La Long Range della prova ha una batteria da 81 kWh assicura almeno 500 km senza troppe accortezze. Il consumo medio, infatti, è sempre stato inferiore ai 20 kWh/100 km. La ricarica in AC assorbe fino a 11 kW (per la ricarica da casa vi basterà una wallbox)

Cosa non mi piace

La scelta di privilegiare il comfort ha un rovescio della medaglia: la dinamica di guida non è sportiva. Affrontando un percorso ricco di curve a velocità sostenuta, la taratura morbida delle sospensioni e il peso della vettura generano un rollio evidente, facendo capire che la EV3 non è nata per aggredire i tornanti. Lo sterzo, sebbene preciso, manca di quel feedback che un guidatore sportivo cercherebbe.

La trazione, unicamente anteriore, gestisce bene la coppia nella maggior parte delle situazioni, ma su fondi scivolosi o accelerando a fondo da fermo, può capitare qualche lieve pattinamento delle ruote, un effetto tipico della coppia istantanea dei motori elettrici.

Infine, pur apprezzando l'uso di materiali sostenibili e il design moderno, nell'abitacolo si nota la presenza di alcune plastiche un po' rigide nelle parti meno in vista, una scelta dettata probabilmente dal contenimento dei costi che stona leggermente con la qualità generale percepita. Infine, la ricarica: la Long Range ha un picco di soli 128 kW. Un po' poco considerando che la concorrenza viaggia ormai attorno ai 200/250 kW.

Chi dovrebbe acquistarla

La Kia EV3 si rivolge a chi cerca un SUV elettrico compatto dallo stile non convenzionale, ma che non vuole scendere a compromessi su spazio, praticità e, soprattutto, autonomia. È l'auto ideale per le famiglie giovani e per chiunque desideri un veicolo tecnologicamente avanzato, sostenibile e con costi di gestione contenuti, capace di coprire non solo il tragitto casa-lavoro ma anche viaggi più lunghi senza l'ansia da ricarica.

Con le sue soluzioni interne intelligenti e la sua grande versatilità, si candida a essere una delle migliori proposte per chi vuole passare all'elettrico scegliendo un veicolo che è tanto funzionale quanto affascinante nel design. Per quanto riguarda i prezzi, la Long Range parte da 39.950 euro. La Standard Range con batteria da 58 kWh parte da 35.950 euro.