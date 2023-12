MotorLabs Award 2023: le nostre scelte a quattro ruote

Negli ultimi tre anni su MotorLabs, la nostra sezione dedicata ai motori su Tom's Hardware, abbiamo deciso di mettere provare in modo più deciso le auto (e le moto) più recenti disponibili o in arrivo sul mercato. Solo l'anno scorso abbiamo testato oltre 70 modelli a quattro ruote, mentre quest'anno abbiamo superato quasi il centinaio tra anteprime e prove stampa complete. I nostri contenuti variano, dalla classica recensione che mette in luce le nostre sensazioni alla guida, fino alle spese necessarie per mantenere uno specifico modello nel corso di un anno.

In qualità di appassionati sappiamo che ogni anno una giuria composta da numerosi giornalisti si riunisce per determinare quale sia l'auto migliore, seguendo precisi e mirati criteri, come ampiamente spiegato in questo approfondimento. Forse ispirati proprio dal Car of The Year o a seguito delle nostre numerose prove, abbiamo deciso di compilare la nostra classifica delle auto che più abbiamo apprezzato durante questo lungo 2023, ormai quasi concluso.

La selezione è stata tutt'altro che facile, complicata dalla natura stessa delle nostre prove che, come accennato, si concentrano su un mix di sensazioni soggettive e dati oggettivi. La nostra classifica è improntata all'ecosostenibilità, includendo esclusivamente modelli elettrificati (mild, full e plug-in) e, ovviamente, soluzioni a batteria. Al fine di fornire una panoramica variegata per chi cerca un veicolo in uno specifico segmento, abbiamo scelto di premiare vincitori nelle seguenti categorie:

city-car (ibrida ed elettrica);

berlina (ibrida ed elettrica);

crossover (ibrido ed elettrico);

SUV (ibrido ed elettrico);

station wagon (ibrida)*;

GPL.

* al momento in commercio non esistono station wagon elettriche / non son state provate

Ricordiamo, anzi sottolineiamo, che la classifica considera solo le auto testate (o che ci son state “concesse”) nel corso del 2023; è possibile quindi che alcuni modelli considerati "scontati" o dati per vincitori ovvi siano esclusi dalla classifica. Ad esempio non abbiamo provato alcuna Tesla Model 3 nel 2023 (troppo presto per la Highland e troppo tardi per il modello precedente); di conseguenza questa macchina è fuori classica ma non significa che non sia valida, anzi.

Le nostre scelte

City-car

Il segmento delle city-car ha subito, negli ultimi anni, una decisa contrazione, in parte a causa delle sempre più limitate possibilità per i produttori di ottenere profitti consistenti. In questo segmento più che mai è il prezzo a dettar legge, deve essere competitivo, e di conseguenza il margine di guadagno è spesso ridotto.

Per questa famiglia di vetture abbiamo deciso di elogiare Honda Jazz e:HEV 2023 e Dacia Spring, rispettivamente per la categoria delle ibride e delle elettriche. Honda Jazz è una piccola auto di segmento B con cinque porte, con una buona dose di tecnologia (Android Auto e CarPlay wireless!) e spinta da un propulsore full hybrid misurato nei consumi. Il prezzo parte da circa 26mila euro ed è disponibile in quattro allestimenti. Menzione d’onore anche per la Mazda2 Hybrid / Toyota Yaris Hybrid, una soluzione analoga in quasi tutto per tutto, anche nel prezzo.

Dacia Spring, invece, è la proposta più economica per chi desidera avvicinarsi all’elettrico; le sue misure la rendono perfetta per la città, l’autonomia è adeguata alla natura del veicolo e il prezzo parte da poco più di 20mila euro. Due le motorizzazioni disponibili: da 45 o 65 cavalli, sempre con pacco batterie da 26,8 kWh con una autonomia compresa tra 200 e 300 km a seconda della versione.

Berlina

A differenza delle city-car, le berline insieme ai SUV dominano il mercato e rappresentano la tipologia di auto che abbiamo avuto l'opportunità di testare in questi lunghi mesi. Solitamente di dimensioni medie, queste vetture offrono un buon livello di abitabilità, un vano di carico adatto agli spostamenti e propulsori di diversa natura. Nonostante questa premessa, non abbiam provato una berlina ibrida tale da essere consigliata; l’unica berlina non 100% elettrica che ci è rimasta nel cuore è l’Alfa Romeo Giulia che, però, è disponibile esclusivamente con motorizzazioni benzina o diesel.

Per quanto riguarda l’elettrico sono due le proposte che consigliamo, che differiscono soprattutto nel prezzo. La prima, più accessibile, è la Hyundai Ioniq 6 ovvero l’ultima nata nella casa coreana; si ispira alla sorella Ioniq 5 (piattaforma E-GMP), eletta lo scorso anno, ma vanta una forma più allungata e un design aerodinamico e minimalista. Le versioni a disposizione sono quattro, con un’autonomia massima di circa 600 km e un prezzo, base, di 41.950 euro.

Chi invece non ha limiti di spesa e cerca una berlina elettrica ad alte prestazioni dovrebbe prendere in considerazione la Tesla Model S Plaid, la super berlina da oltre 1.000 cavalli. Non crediamo che abbia bisogno di particolari presentazioni: una potenza esplosiva custodita all’interno di una berlina di alta gamma. Il prezzo, come dicevamo, non è alla portata di tutti: si parte da 110mila euro.

Crossover

La categoria dei crossover è indubbiamente una delle più vendute, vantando numeri di immatricolazione davvero invidiabili. Abbiamo testato un gran numero di modelli, ma molti sono ancora equipaggiati con motori puramente endotermici o con soluzioni di ibridazione limitata, come nel caso della famosa Mazda CX-30. Per questa categoria abbiamo scelto la nuovissima Hyundai Kona (provata nella variante full hybrid) e la Dacia Jogger (anch’essa con motore full hybrid).

La nuova Hyundai Kona è un crossover compatto che è stato completamente rinnovato per il 2023. Il design è più audace e sportivo, con linee aggressive e un aspetto più robusto. L'interno è più spazioso e confortevole, con un nuovo sistema di infotainment e una serie di tecnologie di sicurezza aggiornate. Le motorizzazioni a disposizione sono tre, con un prezzo a partire per la proposta full hybrid di 34mila euro.

Sebbene la Dacia Jogger possa sembrare un multispazio, il costruttore la definisce come un crossover; più in dettaglio, si tratta di un’auto con guida rialzata da 5 o 7 posti ideata sulla piattaforma di Renault CMF-B. È un’auto pratica, moderna e dotata ora di un sistema propulsivo di tutto rispetto; chi l’acquisterà con la motorizzazione full hybrid avrà a disposizione una macchina dai consumi limitati, la scelta vincente per compiere lunghi viaggi in famiglia. Prezzo? A partire da 25.500 euro.

SUV e SUV Premium

Il segmento dei SUV è quello che, in un modo o nell'altro, ha pressoché soppiantato le station wagon, eliminandole quasi completamente dal mercato. Esistono SUV di tutte le dimensioni, con peculiarità e motorizzazioni varie; il settore è così ampio che è difficile non trovare la soluzione adatta alle proprie esigenze.

Impossibile non inserire la campionessa di vendite Hyundai Tucson, provata nella variante plug-in hybrid, una vettura comoda, ricca di tecnologia e con un design che riesce a distinguersi e allontanarsi dalla massa. Certo, gli interni ricchi di pulsanti fisici potrebbero non essere di gradimento a tutti, ma è un’auto matura e di sostanza. È disponibile in moltissime versioni e motorizzazioni, per quella plug-in si parte da 47mila euro.

Se invece cercate una soluzione ibrida ma non alla spina, la Honda ZR-V Full Hybrid può essere una valida scelta purché non abbiate particolari necessità per lo spazio di carico. Analogamente alla Jazz, dalla quale si ispira, beneficia di un motore full hybrid in grado di offrire percorrenze da record. L’abitacolo è di alta qualità, con tanta tecnologia di bordo e materiali ben curati. Il prezzo? A partire da 43mila euro.

Per gli amanti dello spazio e della potenza, consigliamo anche Mercedes GLE 350 de e Volvo XC60 (T6 o T8) entrambi con motorizzazione plug-in hybrid. Sono due proposte di alta gamma con un prezzo vicino agli 80mila euro (se non oltre), caratterizzati da prestazioni, comfort di alto livello e tantissima tecnologia. Attenzione sempre alle dimensioni, qui siamo nel territorio dei quasi 5 metri di lunghezza.

Station wagon

Come anticipato nel paragrafo precedente, le station wagon hanno praticamente cessato la loro esistenza e solo alcuni marchi, per lo più tedeschi, continuano timidamente ad inserirle sul mercato. Non esistono modelli puramente elettrici, ma solo varianti con diversi livelli di elettrificazione.

Durante l'anno abbiamo testato la Mercedes Classe C 300de, una station wagon di medie dimensioni con una capacità di carico (minima) vicina ai 500 litri e un'abitabilità a bordo di buon livello. Se siete abituati a viaggi lunghi, sia in autostrada che fuori, questo modello rappresenta sicuramente una soluzione interessante. Inoltre, il propulsore ibrido garantisce percorrenze notevoli, il tutto corredato da un livello di rumore di base molto contenuto. Per quanto riguarda il prezzo, si parte da 69.000 euro.

Benzina + GPL

In un periodo caratterizzato da continui aumenti dei prezzi dei carburanti e dell'elettricità, sentiamo il dovere di menzionare anche un'auto a GPL che ci ha lasciato con delle impressioni molto positive: Hyundai Bayon GPL. Disponibile in tre allestimenti e spinta da un propulsore da 1,2 litri e 84 cavalli (122 Nm), Bayon GPL ha un'autonomia di circa 450 chilometri a GPL e quasi 600 chilometri in modalità benzina. Il serbatoio del GPL ha una capacità di 37 litri, mentre il serbatoio della benzina ha una capacità di 45 litri; in totale, senza esagerare con il gas, non è difficile raggiungere i 1.000 km con un pieno.