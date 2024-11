Musk investe 6 miliardi nel data center di xAI (per la guida autonoma)

Il miliardario Elon Musk sta cercando di raccogliere 6 miliardi di dollari per finanziare un nuovo data center di xAI a Memphis, che sarà utilizzato per potenziare le capacità di guida autonoma di Tesla. Secondo quanto riportato da CNBC, i fondi serviranno per acquistare 100.000 chip Nvidia da impiegare nel data center di Memphis. L'obiettivo principale è migliorare le capacità di Full Self-Driving (FSD) di Tesla, oltre ad altri progetti di intelligenza artificiale di xAI.

Il finanziamento da 6 miliardi di dollari arriverebbe principalmente da fondi sovrani del Medio Oriente (5 miliardi) e da altri investitori (1 miliardo), che avrebbero l'opzione di aumentare ulteriormente il loro investimento. La valutazione complessiva dell'operazione sarebbe di 50 miliardi di dollari. Questo massiccio investimento in hardware AI si inserisce nella strategia di Musk di rimanere competitivo nel settore dell'intelligenza artificiale. Lo scorso febbraio, il CEO di Tesla aveva dichiarato che l'azienda avrebbe speso "oltre un miliardo di dollari" in chip Nvidia H100 e AMD Instinct MI300, affermando che "la posta in gioco per essere competitivi nell'AI è di almeno diversi miliardi di dollari all'anno a questo punto".

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

La notizia arriva in un momento di potenziale conflitto di interessi per Musk, che è stato nominato a capo del nuovo Dipartimento per l'Efficienza Governativa nell'amministrazione del presidente eletto Donald Trump. Il suo ruolo sarà quello di "smantellare la burocrazia governativa, tagliare le regolamentazioni in eccesso, ridurre le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali".

Tuttavia, molti ritengono che l'influenza di Musk si estenderà ben oltre questi compiti. La campagna di Trump ha già annunciato l'intenzione di abrogare l'ordine esecutivo di Biden sull'AI, sostenendo che "ostacola l'innovazione nell'AI e impone idee radicali di sinistra sullo sviluppo di questa tecnologia". Al suo posto, i Repubblicani intendono promuovere uno sviluppo dell'AI "radicato nella libertà di parola e nella prosperità umana".

Questi sviluppi sollevano interrogativi sul futuro della regolamentazione dell'AI negli Stati Uniti e sul ruolo che Musk, con i suoi molteplici interessi nel settore, potrebbe avere nel plasmare le politiche in questo campo.