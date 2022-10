Forse non tutti sapranno che negli Stati Uniti c’è il club Porsche più grande al mondo, ed è anche uno dei più attivi. Il Porsche Club of America (PCA) organizza ogni anno una lotteria, in autunno. Il premio di quest’anno è indubbiamente uno dei migliori della sua lunga e illustre storia: una Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet America del 2023.

La possibilità di partecipare alla ricchissima lotteria è riservata esclusivamente ai membri del club. Il premio di quest’anno non è solo tra i più ricchi e interessanti di sempre, ma viene anche integrato da un premio bonus di $25.000. Ma chi non fosse così fortunato da accaparrarselo, può sempre sperare di arrivare secondo, e vincere una 911 Carrera Cabriolet del 2023 nuova di zecca, più $25.000. Un premio di consolazione niente male.

Il club ha fatto sapere che sono stati acquistati 10.000 biglietti e che quindi verrà aggiunto un altro premio speciale per ogni successivo gruppo di altri 4.900 biglietti venduti. Il ticket della lotteria costa $50 ed è possibile acquistarlo fino al 9 dicembre, mentre l’estrazione del fortunato vincitore avverrà il 31 gennaio 2023.

La vettura in palio quest’anno è davvero un ghiotto bottino per tutti i partecipanti. Si tratta della 911 Carrera GTS Cabriolet America del 2023, disponibile esclusivamente per il mercato americano ed è stata ispirata dalla 356 roadster degli anni ’50. Questa vettura è basata sulla GTS, il che significa che è a trazione posteriore e monta un motore a sei cilindri biturbo da 3,0 litri che produce 473 cavalli e 420 Nm di coppia. La potenza viene inviata alle ruote tramite un cambio manuale a sette marce. Questa Porsche è rifinita in uno speciale Azzurro 356 con dettagli bianchi.

Saranno prodotte solo 115 esemplari di questa versione, il che la rende una delle Porsche contemporanee più esclusiva attualmente sul mercato. In effetti, tutti gli altri esemplari sono già stati venduti, quindi questa è l’ultima opportunità per entrare in possesso di questa particolare di 911 Cabriolet. L’altra auto in palio è una 911 Carrera Cabriolet del 2023, in versione standard, che ha un prezzo di listino di quasi $120.000.

Per poter prendere parte alla ricca estrazione, serve soltanto pagare la quota associativa annuale di $46 e in aggiunta i $50 per il biglietto della lotteria. E ovviamente possedere almeno una Porsche.