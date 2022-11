Hummer conquista il mercato e fa il tutto esaurito per due anni e forse di più. Da quando il marchio è diventato un sotto-brand di modelli elettrici di fascia alta per la GMC, è esploso sul mercato. Entrambe le versioni in vendita, ovvero il pickup GMC Hummer e il SUV GMC Hummer, da quando sono stati resi disponibili per i pre-ordini, hanno riscosso grande favore da parte dei potenziali acquirenti, e hanno superato le 90.000 prenotazioni. Numeri davvero importanti, forse anche più di quanto la casa stessa potesse immaginarsi, al punto che è stata costretta ad interrompere le prenotazioni.

Considerati i tempi di produzione (da dicembre 2021 a settembre 2022 ne sono state consegnate soltanto 783 unità). Per riuscire ad accontentare tutti i clienti che ne hanno prenotata una, è possibile che servano oltre due anni.

Ipotizzando che tutte le prenotazioni si concretizzino poi in un ordine (la prenotazione non è vincolante, e la caparra versata può essere rimborsata), si tratterebbe di una produzione annuale di almeno 45.000 vetture, e non è neppure detto che la GM sia effettivamente attrezzata per soddisfare questi ritmi di produzione. Per fare un esempio, la GM stessa riferisce che in un anno ha prodotto 2.570 pick-up.

Certo è che dalla casa General Motors ce la stanno mettendo tutta e la produzione giornaliera è aumentata, raggiungendo, a settembre, il record di 750 auto prodotte in un mese. Pur mantenendo questi ritmi, la produzione si attesterebbe a 9.000 unità l’anno. Un bel numero, ma neanche lontanamente sufficiente ad accontentare tutti i clienti in tempi brevi.

Inoltre nei prossimi mesi di novembre e dicembre, lo stabilimento del Michigan metterà in pausa la produzione per alcune settimane, per effettuare degli aggiornamenti per la produzione dello Chevrolet Silverado elettrico.

Procede invece speditamente la produzione di batterie agli ioni di litio in Ohio. Perché per poter usufruire degli incentivi, tutte le componenti del veicolo, batterie comprese, devono essere prodotte sul territorio statunitense.



Sia la Hummer che la Chevrolet Silverado si basano sull’ultima piattaforma Ultium di GM, che presto verrà utilizzata anche in molti altri modelli, tra cui Chevrolet Equinox EV e Chevrolet Blazer EV.