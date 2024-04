Nel 2024 le auto elettriche saranno più del 20% a livello globale

La recente relazione dell'International Energy Agency sottolinea una svolta significativa nel mercato globale dell'automobile, con le vendite di veicoli elettrici che continuano a crescere a un ritmo impressionante. Secondo le previsioni, oltre il 20% delle automobili vendute globalmente nell'anno in corso saranno elettriche, segnando una tendenza che si prevede aumenterà esponenzialmente nel prossimo decennio.

Il rapporto, denominato Global EV Outlook, rivela come la crescita sostenuta delle vendite di EV stia rimodellando l'intera industria automobilistica mondiale e come ciò influenzerà in modo significativo il consumo di petrolio nel settore dei trasporti su strada. Per il 2024, si stima che le vendite globali di veicoli elettrici raggiungeranno circa 17 milioni di unità, con un incremento del 25% su base annua, una crescita che prosegue sullo stesso trend positivo dell'anno precedente, ma partendo da una base più ampia.

La crescita delle elettriche continua, ma è necessaria anche un'aumento deciso della rete di ricarica

Laindiscusso nel settore con previsioni che indicano circa 10 milioni di EV venduti nel 2024, rappresentando circa il. Negli Stati Uniti, circa 1 auto su 9 vendute sarà elettrica. L'Europa, nonostante le prospettive generalmente deboli per le vendite di autovetture passeggeri e la graduale eliminazione degli incentivi per gli EV in alcuni paesi, vedrà gli EV rappresentare circa 1 auto su 4 vendute.

Questo incremento si fonda su un anno record come il 2023, durante il quale le vendite globali di auto elettriche sono balzate del 35% raggiungendo quasi i 14 milioni di unità. Sebbene la domanda sia rimasta concentrata in Cina, Europa e Stati Uniti, si è registrata una crescita significativa anche in mercati emergenti come Vietnam e Thailandia, dove le auto elettriche hanno rappresentato rispettivamente il 15% e il 10% di tutte le auto vendute.

Dal rapporto emerge che, in Cina, oltre il 60% delle auto elettriche vendute nel 2023 erano già meno costose all'acquisto rispetto alle auto a benzina. Negli Stati Uniti e in Europa, i prezzi delle auto a benzina sono rimasti in media più bassi, tuttavia, si prevede che una crescente competizione di mercato e il miglioramento delle tecnologie delle batterie contribuiranno alla riduzione dei prezzi nei prossimi anni. Inoltre, l'aumento delle esportazioni di auto elettriche da parte dei produttori cinesi, che hanno rappresentato più della metà di tutte le vendite di auto elettriche nel 2023, potrebbe esercitare una pressione al ribasso sui prezzi di acquisto.

Un aspetto cruciale per continuare questa crescita, secondo il rapporto dell'IEA, è garantire che la disponibilità di punti di ricarica pubblici sia all'altezza della vendita di EV. Per adempiere agli impegni assunti dai governi in termini di dispiegamento degli EV, l'IEA sottolinea la necessità che le reti di ricarica crescano di sei volte entro il 2035. È fondamentale il supporto politico e la pianificazione attenta per assicurare che la maggiore domanda di elettricità per la ricarica non sovraccarichi le reti elettriche esistenti.