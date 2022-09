Continuano gli investimenti da parte del produttore automobilistico cinese NIO che da diversi mesi sta lavorando sulla nuova tecnologia di ricarica del battery swap. Come sappiamo, la casa automobilistica cinese sta puntando allo sviluppo di nuove tecnologie di ricarica per soddisfare le esigenze degli utenti che posseggono un veicolo elettrificato.

Dopo il debutto in Norvegia con le componenti cinesi, l’obiettivo è ora quello di portare questa tecnologia in altri Paesi, ma con componenti costruite in Europa. A confermare il proseguimento del progetto, è la notizia che arriva dalla base operativa in Ungheria, dove l’impianto Power Europe ha prodotto i componenti della prima stazione di battery swap completamente made in Ue. Il prossimo step sarà quello di assemblare i componenti in Germania, dove NIO ha deciso di fare sorgere la nuova stazione di ricarica. Dopo la Germania, il costruttore punta a mercati come Svezia, Danimarca e Olanda.

Nio Power Europe Plant ha un’area totale di circa 10.000 metri quadrati. Essendo la prima fabbrica di Nio all’estero, funge da centro di produzione, assistenza e ricerca e sviluppo per i prodotti e i servizi energetici di Nio in Europa. Con la fabbrica in funzione, Nio potrà migliorare ulteriormente la sua rete elettrica e l’efficienza del servizio, nonché l’esperienza degli utenti in Europa, scrive la casa automobilistica cinese.

Nello specifico, la Power Swap Station 2.0 della Germania sarà dotata di 14 slot, di cui 13 che disporranno dei pacchi batterie da montare sui veicoli ed 1 che raccoglierà tutte le batterie esauste. Secondo quanto dichiarato dalla stessa azienda, ogni stazione potrà completare 312 battery swap al giorno (un cambio ogni 4,6 minuti).

Nella seconda metà di quest’anno, i servizi legati all’energia e i veicoli di NIO saranno disponibili in Germania, Olanda, Svezia e Danimarca.