Nuova Fiat Panda e Pandina 2024, tutti i prezzi con e senza ecobonus

La giornata di ieri ha segnato una data significativa per Fiat Panda, con l'apertura degli ordini per la versione 2024, proprio in anticipo rispetto all'entrata in vigore della nuova normativa europea sugli ADAS obbligatori, prevista per il 7 luglio. La Fiat Panda si aggiorna incorporando tecnologie di assistenza alla guida fino ad ora mancanti.

La nuova dotazione di serie della Fiat Panda 2024 comprende importanti aggiornamenti per incrementare la sicurezza, tra cui la frenata automatica d'emergenza, il rilevatore di superamento di corsia, il sistema di rilevazione della stanchezza del conducente e la tecnologia per la lettura dei limiti di velocità. Questi sistemi sono supportati da una nuova telecamera posizionata sul parabrezza. Di serie, si trova anche un nuovo quadro strumenti completamente digitale da 7 pollici, sensori di parcheggio posteriori, Cruise Control e abbaglianti automatici su alcuni modelli.

L'aspetto estetico della Panda non è stato trascurato. La versione top di gamma, denominata Fiat Pandina, esibisce un design esterno ispirato alla versione Cross e include un nuovo touchscreen da 7 pollici con radio DAB e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. L'interno vede una nuova plancia in tinta bianca, sedili decorati con monogramma e il logo "Pandina" in rilievo, arricchiti da dettagli bianchi e cuciture gialle doppie. Questi dettagli sono realizzati in filato Seaqual, una materia prima sostenibile derivata da rifiuti marini.

La Panda 2024 è alimentata da un motore a benzina 1.0 mild hybrid da 70 cv, con prezzi di listino che iniziano da 15.900 euro per il modello base e arrivando a 18.900 euro per l'allestimento Pandina. Grazie al Bonus Tricolore Fiat di 950 euro, uno sconto di 2.000 euro in caso di finanziamento attraverso Stellantis Financial Services, e un ulteriore incentivo di 3.000 euro con la rottamazione di una vettura Euro 2, il prezzo della versione base può scendere fino a 9.950 euro.

Il piano finanziario proposto include nessun anticipo, con la prima rata prevista per ottobre, seguita da 33 rate mensili di 145 euro e una maxi rata finale di 8.494 euro. Queste condizioni rendono la nuova Panda un’opzione accessibile e vantaggiosa per gli acquirenti, coerentemente con l'impegno di Fiat a offrire tecnologia e sostenibilità a un prezzo competitivo.