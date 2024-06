Nuova Hyundai Tucson, interni aggiornati e quattro motorizzazioni hybrid

Hyundai Tucson è uno dei SUV di segmento C più apprezzati in Europa, presente sul mercato da diversi anni. Questo veicolo rappresenta una scelta solida e matura, come dimostrato dalle nostre prove sulle versioni full hybrid e plug-in. Ora, a distanza di qualche tempo dal suo primo debutto, Hyundai ha deciso di rinnovare tanto gli esterni ma ancor di più gli interni, rendendolo ancora più competitivo (e tecnologico) in attesa di una versione completamente nuova.

Con questo aggiornamento, Hyundai Tucson mantiene un aspetto familiare. I gruppi ottici sono stati rivisitati con l'aggiunta della firma luminosa Parametric Hidden Lights, le griglie sono state ridisegnate e la parte posteriore è stata migliorata per garantire una presenza più imponente su strada.

All'interno, il veicolo presenta un nuovo design con un volante minimalista a tre razze e un cruscotto più tradizionale. Questo permette l'integrazione di un display curvo panoramico, composto da un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e un sistema di infotainment di pari dimensioni.

Nella parte inferiore dell'abitacolo, sono stati introdotti nuovi pannelli e le prese d'aria sono state riposizionate. Inoltre, la nuova console centrale è dotata di un caricabatterie wireless per smartphone e due portabicchieri. Altre modifiche includono il posizionamento del cambio sul piantone dello sterzo, come nel modello Kona, e l'aggiunta di una serie di comandi fisici.

Hyundai Tucson 2024 è già disponibile sul sito ufficiale e gli ordini sono pertanto aperti. Quattro gli allestimenti a disposizione e quattro le motorizzazioni (mild-hybrid benzina e diesel, full-hybrid e plug-in): si parte da 32.850 euro la versione XTech (1.6 T-GDI 2WD MT da 160 cavalli) fino ad arrivare a 50.700 euro per NLine e Exellence (1.6 PHEV 4WD AT da 253 cavalli). Per la full-hybrid da 215 cavalli (1.6 HEV 2WD AT), invece, si parte da 36.800 euro. Chi è affezionato al diesel sarà felice di sapere che Tucson è disponibile anche con motorizzazione mild-hybrid diesel (1.6 CRDi 2WD DCT da 136 cavalli) nell'allestimento Business a partire da 38.950 euro.

Sfruttando i vantaggi degli incentivi statali e il programma Hyundai Plus è possibile avere Nuova TUCSON Full Hybrid 2WD in allestimento Business con rate da 249 € al mese per 36 mesi.