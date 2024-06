Nuova Kia Picanto 2024, ora disponibile a 59 euro al mese (anche per neopatentati)

A 20 anni dal debutto sul mercato italiano della prima generazione, Kia aggiorna la piccola Picanto, oggi giunta alla quarta versione. Il nuovo modello beneficia ora di un look rinnovato, più vicino agli stilemi dell'azienda, con un frontale impreziosito da fari a LED (coast-to-coast nell'allestimento GT Line) e un posteriore più moderno e minimale. L'abitacolo è spazioso per il segmento di appartenenza e la sezione posteriore permette di ospitare fino a tre occupanti, per un totale di cinque persone.

Al centro della plancia si trova un sistema di infotainment con un ampio schermo touch da 8 pollici, con navigatore integrato e numerose funzioni. Tuttavia, la connettività con Apple CarPlay e Android Auto è disponibile solo tramite cavo. Il quadro strumenti è completamente digitale, con uno schermo centrale da 4,2 pollici che offre una grafica personalizzabile. È particolarmente apprezzabile la scelta di mantenere i comandi fisici per il climatizzatore, facilitando la gestione delle funzioni essenziali dell'auto.

La gamma motori della Kia Picanto 2024 comprende un motore 1.0 a 3 cilindri e un motore 1.2 a 4 cilindri a benzina, con potenze rispettive di 63 CV e 79 CV. Entrambi i motori sono disponibili con trazione anteriore e possono essere abbinati a un cambio manuale a 5 marce o a un cambio automatico (robotizzato) a 5 rapporti. In futuro, sarà disponibile anche una versione a GPL, offrendo ulteriori opzioni per i consumatori interessati a questa tecnologia.

Solo la versione da 63 cavalli è compatibile per i neopatentati, grazie a un rapporto peso/potenza che rispetta i limiti imposti dalla normativa.

In occasione del debutto italiano, Kia offre la versione 1.0 Urban con la seguente formula:

Dettagli finanziamento :