Nuovi incentivi da Tesla: 3 mila euro di sconti o ricariche gratis per due anni

In seguito all'esaurimento dei fondi per l'ecobonus destinati alle auto nella fascia 0-20 g/km di CO2, molte persone che avevano ordinato una Tesla si sono trovate impossibilitate a beneficiare dell'incentivo. Di fronte a questa situazione, Tesla ha deciso di intervenire, proponendo ai clienti quattro alternative.

La prima opzione offerta dalla casa automobilistica americana consiste nel mantenere l'ordine originale senza l'ecobonus, offrendo però uno sconto di 3.000 euro come gesto di buona volontà. Alternativamente, i clienti possono annullare l'ordine corrente e inoltrarne uno nuovo, beneficiando di due anni o 20.000 km di ricariche gratuite presso la rete di Supercharger. Entrambe le opzioni sono valide a patto che la consegna del veicolo avvenga entro il 30 giugno 2024.

Per coloro che preferiscono attendere, è possibile confermare l'ordine esistente nella speranza di un futuro stanziamento di fondi per l'ecobonus, anche se al momento non vi sono garanzie. Infine, esiste la possibilità di cancellare completamente l'ordine, ottenendo il rimborso dell'anticipo versato.

L'iniziativa di Tesla, nata per mitigare il disagio dell'esaurimento flash degli incentivi, è davvero notevole e potrebbe permettere ad ulteriori acquirenti di ottenere una Model 3 o Model Y ad un prezzo vantaggioso. Con 3.000 euro di sconto è possibile avere una Model 3 RWD ad un prezzo di 37.490 euro e una Model Y RWD a 39.690 euro.