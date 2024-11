Nuovo codice della strada: cosa ne pensano i produttori di monopattini?

Maurizio Carrara

Sì, qualcosa lo avevo già anticipato. Mi viene in mente, per esempio, l’introduzione delle frecce come dispositivi da inserire nel manubrio, che permettono di trasformare un monopattino senza frecce in uno con indicatori di direzione. Questo è sicuramente un accessorio che abbiamo già in vendita e che potrebbe essere d’aiuto per chi possiede un monopattino privo di queste componenti.

D’altra parte, ci sono alcuni componenti su cui sarebbe difficile intervenire "post vendita". Parlo, per esempio, del doppio freno o del porta targa. In quest’ultimo caso, bisogna anche considerare le dimensioni richieste, che sono ancora da definire nel disegno di legge. Prendiamo come esempio la Germania, dove la targa è un componente piccolo ma visibile durante l’uso sulla strada. Al momento, non avendo riferimenti chiari sulle dimensioni richieste per la targa, ci siamo ispirati a quel modello per i nostri prodotti off-road.