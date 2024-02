Prezzo TOP su questa dash cam con doppio sconto!

Questa dash cam, equipaggiata con un display LCD da 3 pollici, funzionalità di visione notturna e un obiettivo grandangolare di 170 gradi, è progettata per garantire che ogni dettaglio del vostro viaggio venga catturato con precisione e conservato per futuri riferimenti o per essere utilizzato come prova in caso di incidenti stradali. L'offerta di oggi su Amazon la rende ancor più appetibile, grazie a un'incredibile riduzione di prezzo ottenuta attraverso l'applicazione di un doppio sconto, uno dei quali richiede l'utilizzo manuale di un coupon. Questa opportunità unica abbassa il prezzo a soli 39,90€, un risparmio notevole rispetto al prezzo abituale di 59,99€ registrato negli ultimi mesi.

Dash cam POYBPCY, chi dovrebbe acquistarla?

Come tutte le dash cam, ma in particolare questa, è l'ideale per chiunque desideri aumentare la sicurezza sulla strada, grazie alla sua capacità di catturare dettagli nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità. La consigliamo agli automobilisti che passano molto tempo al volante, sia di giorno che di notte, e vogliono avere un occhio vigile in grado di registrare continuamente ciò che accade durante i loro viaggi.

Grazie alla visione notturna e al sensore G, che blocca automaticamente la registrazione in caso di impatto, così come alla funzione di registrazione in loop che ottimizza lo spazio di memorizzazione, gli utenti possono guidare con maggiore tranquillità, sapendo che ogni momento è documentato. Inoltre, la modalità parcheggio offre ulteriore tranquillità quando il veicolo è fermo, registrando automaticamente in caso di impatti.

Con tutti questi attributi, arricchiti da un ampio angolo di visione di 170° che riduce i punti ciechi e una facile gestione dei file video grazie al blocco One Touch, questa dash cam è uno strumento indispensabile per chi vuole tener traccia di ciò che accade durante i propri spostamenti. I servizi aggiuntivi, come il supporto clienti disponibile 24 ore su 24 e una garanzia di 24 mesi, rendono questo prodotto una scelta saggia per chiunque valuti serietà e affidabilità nell'acquisto di accessori auto.

N.B: ricordatevi di selezionare il coupon sulla pagina del prodotto per applicare il doppio sconto, pagandola così soltanto 39,90€.

