A Nothing Phone (2a) manca qualcosa, almeno secondo questo primo render

Nothing, nota per i suoi smartphone dal caratteristico design trasparente, ha svelato ufficialmente l'imminente rilascio del più economico Nothing Phone (2a). Posizionato come un chiaro upgrade rispetto a Phone (1), l'azienda ha mantenuto un alone di mistero non svelando ufficialmente alcuna foto o specifica. Tuttavia, fughe di notizie e rendering hanno invaso lo spazio digitale, ognuno dei quali sostiene di mostrare il design di questo attesissimo dispositivo di fascia media.

La fuga di notizie più recente, per gentile concessione di Smartprix e @OnLeaks, fornisce una prima occhiata al presunto pannello posteriore del Nothing Phone (2a) - e si discosta dalle aspettative. A differenza di quanto si possa immaginare, il suo design si allontana dallo stile caratteristico di Nothing, omettendo in particolare gli elementi chiave che hanno definito il marchio.

Un cambiamento evidente è l'assenza delle grandi strisce LED circolari viste sul Phone (1) e sul Phone (2). Al suo posto, il Phone (2a) presenta un modulo fotocamera nell'angolo superiore sinistro che ospita due obiettivi, un marchio Nothing più piccolo e i marchi di certificazione CE. In particolare, gli elementi di design assomigliano più a quelli di un adesivo dbrand che ai tipici interni di uno smartphone Nothing. Le prime fughe di notizie hanno lasciato intendere l'inclusione dell'iconica Glyph Interface - il sistema di notifica a LED personalizzabile - ma l'ultimo rendering smentisce queste speculazioni.

La rimozione degli elementi trasparenti distintivi e delle luci Glyph ha scatenato speculazioni su modifiche al design in fasi successive di sviluppo o sulla possibilità che i primi leak fossero basati su prototipi. In alternativa, questi cambiamenti potrebbero essere strategici e servire sia come misura di riduzione dei costi per adattarsi a una fascia di prezzo media, sia come mossa deliberata per differenziare la serie "a" dai modelli di punta.

Indipendentemente dal motivo di queste modifiche, il rendering trapelato indica un notevole cambiamento nella filosofia di design di Nothing. Il destino dell'interfaccia Glyph nell'iterazione finale del Phone (2a) rimane incerto. Tuttavia, il solo pannello posteriore mantiene un'estetica "minimal", promettendo un dispositivo che si distingue dalla massa, anche se in modo diverso dai suoi predecessori.