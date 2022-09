Il marchio Opel festeggia i 40 anni della Corsa con il lancio di un modello speciale in edizione limitata.

Per l’occasione è stato, infatti, realizzato un nuovo veicolo, denominato Opel Corsa 40 Anniversary, che la casa automobilistica tedesca produrrà in soli 1.982 esemplari. Secondo quanto diffuso, gli utenti interessati potranno però acquistare uno degli esemplari solamente tramite Internet.

Disponibile sia in versione completamente elettrica che dotata di propulsore termico, l’Opel Corsa 40 Anniversary si contraddistingue per un’esclusiva livrea esterna Rekord Red che ricorda inevitabilmente il colore rosso utilizzato sulla Opel Corsa A originale. Nello specifico, la vettura può essere richiesta o con il motore 1.2 turbo da 130 CV abbinato ad un cambio a 8 rapporti o con il powertrain completamente elettrico della Corsa-e. Il motore elettrico dispone di 136 CV ed è alimentato da una batteria da 50 kWh che garantisce un’autonomia fino a 353 km.

Non passa, tuttavia, inosservato il contrasto che la casa automobilistica ha creato tra il tetto e i dettagli in colore nero. La vettura è inoltre dotata di cerchi in lega leggera da 17 pollici color nero lucido e inserti grigio opaco che donano un tocco del tutto sportivo al veicolo.

All’interno, oltre ai sedili rivestiti di tessuto tartan, spicca la presenza di un sistema multimediale con supporti ad Apple CarPlay ed Android Auto. Non mancano fari LED anteriori e sistemi di assistenza alla guida.

Un’automobile straordinaria merita un metodo di vendita innovativo. Per questo motivo offriamo ‘Opel Corsa 40 Anniversary’ esclusivamente online. In questo modo per i nostri clienti diventa ancora più semplice assicurarsi il veicolo del giubileo. Basta cliccare il tasto comodamente seduti sul proprio divano, scegliere il concessionario dove riceverla, attendere che l’auto venga consegnata e poi godersela, ha commentato Ciro Papa, responsabile Marketing di Opel Italia.

Come accennato, l’esclusivo modello realizzato per celebrare i 40 anni di un’icona del marchio, può essere acquistato esclusivamente on-line. Secondo quanto diffuso, il modello con motore benzina parte da 23.600 euro mentre si sale a 39.000 euro per la variante con powertrain elettrico.