Opel Mokka-e premiato come “Miglior Automobile sotto i 25.000 euro”

Un importante premio è stato vinto dalla casa automobilistica tedesca, grazie ad Opel Mokka-e: il SUV 100% elettrico, si è aggiudicato il titolo “Volante d’Oro 2021”, nella categoria “Miglior Automobile sotto i 25.000 euro”. Dunque, per il secondo anno di fila, la casa è stata in grado di portarsi a casa questo successo infatti, l’anno scorso – a trionfare – era stata la Corsa-e. In merito a questo importante traguardo raggiunto, è intervenuto Uwe Hochgeschurtz, nonché amministratore delegato di Opel, il quale – nel corso della cerimonia di premiazione che si è tenuta a Berlino – avrebbe dichiarato quanto segue:

Il nostro Opel Mokka-e è tutt’altro che ordinario e lo ha dimostrato ancora una volta al “Volante d’Oro” di quest’anno. Grazie a tecnologie all’avanguardia e a un design senza compromessi, Opel Mokka-e rende divertente la mobilità elettrica. Siamo molto felici che i nostri clienti, i lettori di AUTO BILD e BILD am SONNTAG e la giuria degli esperti la pensino allo stesso modo.

A quanto pare, le caratteristiche grazie alle quali, la Opel Mokka-e si è aggiudicata l’ambito titolo, fanno riferimento – non solo al design – ma anche alle eccellenti prestazioni e all’autonomia, infatti l’auto è in grado di percorrere 338 km garantiti batteria agli ioni di litio da 50 kWh. Era il 1978 quando, per la prima volta, la casa automobilistica tedesca portò a casa il riconoscimento “Volante d’Oro” e, sino ad oggi, Opel ha ricevuto tale premio per 19 volte. Grazie a quanto si legge in una nota ufficiale della casa automobilistica tedesca, è possibile capire meglio la modalità in cui è stato scelto il SUV 100% elettrico come “Miglior Automobile sotto i 25.000 euro”: