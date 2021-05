Oppo, il grande colosso cinese pronto a produrre un’auto elettrica?

Un nuovo protagonista del mondo degli smartphone potrebbe presto entrare nel settore automobilistico. Parliamo di Oppo, società cinese che negli ultimi anni ha conquistato buona parte del mercato degli smartphone posizionandosi come primo produttore in Cina e il terzo produttore a livello mondiale dopo Samsung ad Apple.

Secondo quanto riportato da Car News China, il co-fondatore e amministratore delegato del marchio, Tony Chen, sembrerebbe essere piuttosto interessato a scendere in campo anche nel vasto settore delle quattro ruote. Durante una recente intervista, infatti, lo stesso Chen ha riconosciuto il suo interesse per l’universo automobilistico.

Anche nella produzione di auto, ci concentreremo su aree in cui Oppo può esprimersi bene. Se le case automobilistiche non possono costruire buone auto e Oppo ha la forza, ci proveremo in futuro, ha dichiarato.

Non a caso, Tony Chen avrebbe inoltre dichiarato di aver già avuto nelle scorse settimane alcuni incontri con il noto produttore di batterie CATL. Tuttavia, la recente pubblicazione da parte di Oppo di alcuni brevetti dedicati alla guida autonoma, congiuntamente ad una serie di dispositivi elettronici lasciano presagire che la società stia puntando allo sviluppo di tecnologie che vadano oltre gli smartphone, e che possa presto dare il via alla realizzazione di un apposito team di esperti di guida autonoma e di veicoli a batteria.

Il gigante cinese dell’elettronica potrebbe dunque seguire le orme dei diretti concorrenti per la realizzazione di un nuovo modello. Le grandi società come Apple, Huawei e Xiaomi hanno infatti deciso di affiancare alla loro produzione di smartphone la realizzazione di progetti che vedono come protagonista nuove vetture elettriche. Non dimentichiamo che il colosso cinese Huawei ha in serbo grandi progetti relativi al mondo delle auto elettriche e potrebbe presto collaborare con la casa automobilistica Chongqing Sokon.