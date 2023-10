Ora puoi montare le gomme invernali, ma da quando scatta l'obbligo?

Siamo a metà ottobre e le temperature sono notevolmente superiori alle medie stagionali, nonostante le previsioni suggeriscano un significativo calo nei prossimi giorni. Con l'arrivo di ottobre, è consuetudine iniziare a pensare a dotarsi degli equipaggiamenti invernali per circolare in modo sicuro sulle strade, evitando multe e incidenti.

Ma come funziona esattamente? Facciamo un breve riassunto. L'obbligo di utilizzare equipaggiamenti invernali entra in vigore dal 15 novembre e perdura fino al 15 aprile. Tuttavia, esiste un periodo di tolleranza di due mesi che consente di prepararsi con calma. Nello specifico, a partire dal 15 ottobre di quest'anno, è possibile montare gomme invernali senza rischiare sanzioni.

Per quanto riguarda l'installazione di queste gomme, visto il margine di tempo a disposizione, è consigliabile valutare le proprie esigenze e le temperature della zona in cui si vive. Le gomme invernali funzionano ottimamente a temperature inferiori ai 7 gradi Celsius, ma al di sopra di questa soglia tendono ad usurarsi più rapidamente. A meno che non risiediate in luoghi caratterizzati da inverni particolarmente rigidi, potrebbe essere sensato attendere qualche settimana prima di effettuare la sostituzione.

Per quanto riguarda l'obbligo di circolare con equipaggiamenti invernali, è valido praticamente in tutte le regioni italiane, con alcune eccezioni: Puglia, Basilicata e Sardegna sono le uniche regioni esenti da questa regolamentazione. La Valle d'Aosta è l'unica regione in cui l'obbligo copre tutte le strade, mentre in Sicilia e Calabria, l'ordinanza riguarda rispettivamente una provincia, ovvero Messina e Cosenza. È importante notare che se disponete di gomme quattro stagioni conformi all'ordinanza, potrete viaggiare tranquillamente. Un consiglio pratico: se prevedete di recarvi in montagna, è sempre consigliabile avere anche delle catene, poiché queste non escludono la necessità di equipaggiamenti invernali.