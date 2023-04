Arriva il primo grande giro di vite nei confronti di uno dei fenomeni di mobilità condivisa più impattanti degli ultimi anni, almeno per le grandi metropoli: stiamo parlando dei monopattini elettrici in condivisione che da qualche anno vediamo in tutte le grandi città del mondo – mezzi di trasporto da sempre al centro di grandi polemiche al punto che Parigi, la capitale francese, ha appena votato per bandirli completamente dalla città, vietando alle società di sharing di offrire i monopattini come servizio.

Sin dal 2018 la città di Parigi è stata tra le prime a essere invasa da monopattini in sharing comodamente parcheggiati sui marciapiedi, e molto presto i governanti della città si sono resi conto della necessità di applicare regole molto severe per evitare utilizzi impropri: la velocità massima è stata ridotta ad appena 10 km/h, è stato inserito l’obbligo di parcheggiarli in aree designate, ma questo non è bastato e ora il popolo di Parigi si è pronunciato in un referendum organizzato dal sindaco, Anne Hidalgo, votando per la rimozione di 15.000 monopattini elettrici entro il 1 settembre 2023.

Inizialmente era stata proprio Hidalgo a spingere per introdurre i monopattini nella città, così da favorire gli spostamenti senza auto; purtroppo il piano non è andato come previsto, e le statistiche affermano che chi utilizza il monopattino lo fa principalmente in sostituzione dei mezzi pubblici o di una sana camminata, e non al posto dell’auto. Inoltre i monopattini si integrano difficilmente con il traffico dei veicoli pesanti, anche a causa dell’imprudenza di chi li guida; infine, c’è il problema del suolo pubblico occupato costantemente dai monopattini, spesso e volentieri lasciati il mezzo al marciapiede senza grande attenzione.

Oltre 100.000 parigini hanno votato – una percentuale molto bassa, circa il 7.5% degli aventi diritto – e nell’89% dei casi il voto è stato contro la presenza dei monopattini in sharing nella città francese; duro colpo per le società di sharing che operano in città, che però potranno continuare a offrire il servizio con le biciclette a pedalata assistita.