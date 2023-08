Parigi dice addio ai monopattini elettrici, è ufficiale. A partire dal 1 settembre 2023, come pre-annunciato in questa news, le società di noleggio dovranno cessare le proprie attività nella capitale francese. Attualmente, infatti, è in corso la rimozione di 15.000 mezzi di mobilità sostenibile e a partire dal primo settembre diventerà la prima capitale europea a proibire completamente questo servizio.

Sebbene ci sia un sentimento di dispiacere dietro a questa scelta, l’amministrazione locale ha deciso di avviare la rimozione in seguito anche ad un referendum popolare. Durante la consultazione organizzata dal municipio ad aprile, quasi il 90% degli elettori che si sono recati alle urne ha votato a favore del divieto. I monopattini degli operatori Lime, Dott e Tier Mobility, verranno poi trasferiti a Bordeaux, Lille, Berlino, Londra, Tel Aviv, Copenaghen e in Belgio.

I motivi dietro questa scelta? I soliti comuni a tutte le grandi città come, anche, Milano; il numero di sinistri registrati, l’uso indiscriminato e incontrollato, e il parcheggio selvaggio sui marciapiedi. I vertici delle tre aziende escluse sono stati critici nei confronti di questa decisione, sostenendo che Parigi costituisce una “eccezione sul territorio europeo”, come comunicato da Lime. A questo proposito, Lime ha intenzione di adattare i propri servizi poiché, mentre i monopattini elettrici pubblici sono banditi, l’utilizzo delle biciclette in sharing rimane concesso.