Per la bici elettrica non ci vuole l'assicurazione, perché per il monopattino sì?

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso una sentenza storica, stabilendo che le biciclette a pedalata assistita, comunemente chiamate e-bike, sono da considerarsi biciclette effettive e non motociclette o veicoli a motore. Questo significa che gli e-ciclisti non sono tenuti a stipulare un'assicurazione come gli automobilisti, e in caso di incidente, possono ricevere un risarcimento in qualità di ciclisti, evitando di essere trattati come "automobilisti".

La controversia è emersa alcuni anni fa quando un ciclista su un'e-bike a Bruges, in Belgio, fu coinvolto in un incidente fatale con un automobilista. Durante il procedimento legale riguardante il risarcimento della famiglia della vittima, è stato messo in discussione se la famiglia avrebbe diritto a un risarcimento automatico come "utente vulnerabile della strada" secondo la legge belga o se la e-bike dovesse essere classificata come "veicolo a motore", il che avrebbe comportato un risarcimento molto inferiore.

Il tribunale belga ha quindi portato la questione davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha emesso una sentenza inequivocabile: un "veicolo a motore" deve essere alimentato esclusivamente da forza meccanica, ovvero dalla pedalata assistita. Pertanto, le e-bike di tipo europeo rimangono classificate come biciclette tradizionali.

Questa sentenza definisce, indirettamente, anche il motivo dietro l'obbligo di avere un'assicurazione per i monopattini elettrici; questi dispositivi, complice il loro sistema di propulsione, non possono seguire il medesimo campo di applicazione delle e-bike. I monopattini elettrici si spostano principalmente in elettrico e, in quanto tale, sono assimilabili ad un motorino elettrico.

In aggiunta a questo, si è valutato (per i monopattini elettrici) l'incidenza di dei sinistri che è in continuo aumento. Secondo l'indice Istat, nel 2022 (le differenze percentuali sono calcolate rispetto al 2021) ci sono stati 2.929 sinistri in monopattino elettrico (+77%) e 1.113 in bicicletta elettrica (+53%). Ad aggravare questo dettaglio, la possibilità di acquistare un monopattino ad una cifra molto più contenuta rispetto a quella di una e-bike, come suggeriscono le nostre guide.

Nonostante la non obbligatorietà legale dell'assicurazione per le e-bike, può comunque essere una buona idea per coprire furti, danni accidentali e proteggersi da eventuali richieste di risarcimento in caso di incidenti con terze parti. In ogni caso, indossare il casco rimane una pratica consigliata per la tua sicurezza.