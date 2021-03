Peugeot 208, la più venduta in Europa a febbraio 2021

La Peugeot 208 si è piazzata nella prima posizione della classifica delle auto più vendute in Europa a febbraio 2021, grazie alle 18.375 immatricolazioni nei diversi mercati dell’Unione europea.

Un risultato piuttosto inaspettato quello della nuova 208 basti pensare che per trovare un risultato analogo dobbiamo tornare indietro di tredici anni, per poi giungere al 2008 quando la Peugeot 207 ottenne il primo posto.

Secondo posto in classifica ottenuto invece dalla Peugeot 2008 che diventa il SUV più venduto, mentre alla Volkswagen Golf spetta soltanto la terza posizione. Conquistando dunque per la prima volta il più alto gradino del podio, la Peugeot 208 supera la 2008 che registra un numero complessivo di 17.120 immatricolazioni, lasciando il terzo posto alla Golf con 16.185 unità.

Si mantengono tuttavia positive le vendite della Toyota Yaris, vettura più venduta a gennaio 2021, che grazie alla sua quarta posizione va a confermare un trend di vendita in crescita. La Fiat Panda, seppur in calo rispetto allo stesso mese dello scorso anno, guadagna la quinta posizione con un totale di 15.400 immatricolazioni. Sesta, settima e ottava posizione spettano rispettivamente alla Renault Clio con 15.349 immatricolazioni, Citroen C3 con 15.281 e Opel Corsa che ottiene un numero complessivo pari a 14.615 unità immatricolate.

Facendo sempre riferimento a febbraio 2021, nella top 10 delle auto più vendute nel Vecchio Continente non manca inevitabilmente la presenza della Skoda Octavia. Se analizziamo invece i dati delle immatricolazioni di auto elettriche e ibride plug-in, in testa alla classifica spicca la presenza di Tesla Model 3 mentre la capolista delle ibride plug-in rimane la Volvo XC40. Non a caso, i veicoli elettrici e ibridi plug-in continuano a guadagnare terreno come evidenziano i dati diffusi da JATO Dynamics, registrando una crescita del 67% per un totale di 115.000 immatricolazioni e un aumento della quota di mercato del 13,6% a febbraio 2021.