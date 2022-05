Il termine ‘HUV’ è una fusione tra la parola SUV e ‘hydrogen’, perché proprio questa la caratteristica principale del concept disegnato da Pininfarina per conto della società NamX. Mai sentita? Non sorprende, si tratta di una joint venture afro-europea che si è posta come obiettivo quello di riconciliare la inarrestabile voglia umana di muoversi, con la necessità di preservare il nostro pianeta e i pochi ambienti naturali che ancora mantengono le loro caratteristiche originali.

Il nuovo HUV di NamX non ha ancora un nome ufficiale, ma sappiamo che sarà spinto da un sistema di tipo pila a carburante, il che significa che l’idrogeno servirà per generare corrente elettrica che verrà poi utilizzata dall’auto per muoversi. Si tratta di una soluzione già ipotizzata da molti, ma che per il momento non ha ancora raggiunto lo stadio di sviluppo necessario a diventare interessante per il mercato dei consumatori.

Il modello entry level di questo SUV di NamX disegnato da Pininfarina dovrebbe essere dotato di un motore da 300 cavalli, in grado di superare i 200 km/h scattando da 0 a 100 km/h in 6.5 secondi, mentre la versione GTH dovrebbe toccare i 550 cavalli di potenza, i 250 km/h di velocità massima riducendo lo scatto da 0 a 100 a 4.5 secondi.

L’aspetto più interessante di questo progetto è senza dubbio il tipo di alimentazione: si parla di cellule di idrogeno che possono essere comodamente sostituite dall’utente – come vedete nella foto – così da semplificare in modo drammatico la fase di rifornimento.

Secondo quanto diffuso da NamX, ogni singola cellula di idrogeno dovrebbe assicurare circa 700 km di autonomia, ma in questo caso è molto facile dotarsi di altre cellule già piene da sostituire appena se ne presenta il bisogno.

NamX afferma che il suo nuovo HUV sarà pronto per il debutto nel Q4 del 2025, a prezzi che varieranno tra i 68,300 e i 99,902 $, ma già al prossimo Paris Motor Show (17-23 Ottobre 2022) sarà possibile ammirare il primo esemplare.