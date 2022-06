La gamma Polestar si prepara a registrare il debutto di un modello chiave per il suo futuro: il nuovo Polestar 3. Il nuovo SUV elettrico sarà presentato ufficialmente nel corso del prossimo autunno ed avrà il compito di trascinare le vendite del brand su scala globale. In attesa della presentazione ufficiale, Polestar ha rilasciato un primo teaser del nuovo modello che va ad anticiparne le caratteristiche.

Ecco il nuovo teaser del futuro Polestar 3:

Il Polestar 3 sarà un SUV dal look sportivo e, naturalmente, a trazione completamente elettrica. Il modello potrà contare su due motori elettrici di potenza ancora non nota. A supportare i due motori ci sarà un pacco batterie molto capiente. I primi dati preliminari sul progetto anticipano la possibilità per il SUV di poter garantire un’autonomia di 600 chilometri con una sola carica. Per ora, in ogni caso, Polestar non ha divulgato dettagli precisi sul comparto tecnico del nuovo modello.

Il SUV sarà prodotto negli Stati Uniti. Il modello farà da apripista ad una nuova generazione di vetture Polestar che comprenderà anche la Polestar 4, un SUV Coupè con cui il brand sfiderà Porsche, e la Polestar 5, in arrivo rispettivamente nel 2023 e nel 2024. Il brand punta a conquistare il mercato globale con l’obiettivo di passare da 30 mila unità vendute a circa 300 mila unità vendute ogni anno, entro il 2025.

Da notare, inoltre, che entro la fine del 2022 è previsto anche “l’inizio delle operazioni” di Polestar in Italia. Il brand si prepara, quindi, a fare il suo ingresso sul mercato italiano con l’obiettivo di conquistare uno spazio di primo piano nel mercato premium delle quattro ruote.