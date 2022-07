Qualche mese fa Polestar ha svelato al mondo il concept della Polestar O2, un progetto che molti hanno apprezzato per quello che è, uno studio di design e un modo per sviluppare tecnologie e forme da utilizzare su modelli futuri; nelle ultime ore però il CEO di Polestar, Thomas Ingenlath, ha dichiarato che la sua ambizione principale al momento è quella di trasformare la Polestar O2 Concept in un’auto da produrre in serie.

Durante un’intervista rilasciata a Top Gear, Ingenlath ha dichiarato che il suo sogno è quello di trasformare la O2 Concept in un’auto di serie, ma che il percorso per arrivare a questo obiettivo è tutt’altro che semplice.

“Bisogna rispettare la complessità del progetto. Bisognerà capire quale sarà il futuro della O2. A volte puoi creare un dipinto e lasciarlo in un angolo per qualche mese, e quando tornerai a guardarlo potrai capire se è davvero un buon dipinto.”

Se mai la Polestar O2 Concept dovesse essere messa in produzione, è molto probabile che si baserà sulla carrozzeria della Polestar 5, adeguatamente modificata per dare vita al tetto aperto che caratterizza il concept di cui il CEO di Polestar si è innamorato. Polestar 5 è la Grand Tourer che il marchio di proprietà di Volvo commercializzerà nel 2024, e grazie al telaio in alluminio dotato di rinforzi nella parte inferiore sembra essere la candidata perfetta per dare vita a un modello come la O2 Concept.

Parlando di motori, Ingenlath si è detto entusiasta dei motori che Polestar sta sviluppando internamente; grazie a questa soluzione Polestar potrà offrire fino a 870 cavalli di potenza sulle sue auto, ma con maggior attenzione alla tenuta di strada e al piacere di guida – gli ingegneri di Polestar stanno lavorando per dare vita a un’auto che sia piacevole da guidare, e precisa nelle curve.

Entro qualche anno potremmo cominciare a vedere delle auto elettriche dalle forme esotiche e accattivanti, e la Polestar O2 Concept potrebbe essere una di queste.