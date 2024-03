Porsche Macan EV è un successo, più di 10mila ordini in poche settimane

Porsche ha compiuto un passo audace verso il futuro dei veicoli elettrici presentando la sua rinomata Macan in una versione completamente alimentata a batteria entro il 2024. Un gesto coraggioso, considerando il prestigio e la redditività di questo modello globale. Tuttavia, sembra che il rischio abbia iniziato a pagare dividendi.

"Siamo sopraffatti dagli ordini in arrivo per la Macan elettrica", ha detto Blume alla conferenza stampa annuale del marchio e al riepilogo del 2023 a Lipsia oggi. "Siamo fiduciosi che sarà un successo." - ha dichiarato Oliver Blume.

Il CEO del Gruppo Volkswagen e del marchio Porsche, Oliver Blume, ha annunciato oggi che la risposta ai primi ordini della nuova Macan elettrica ha superato le aspettative, con numeri impressionanti che continuano ad arrivare dai principali mercati potenziali.

Tantissimi ordini già collezionati e mancano quelli asiatici

La trasformazione della Macan in un veicolo elettrico rappresenta una svolta significativa per Porsche. La Macan è il secondo modello più venduto a livello mondiale, preceduto solo dalla Cayenne, ed è il più popolare della gamma Porsche negli Stati Uniti. Sebbene l'attuale versione a combustibile fossile continuerà ad essere commercializzata negli Stati Uniti, in Europa l'azienda si orienterà esclusivamente verso il modello elettrico, a causa delle normative più rigide sulla sicurezza ambientale.

Questo movimento indica chiaramente che il futuro di Porsche sarà guidato dall'innovazione e dalla sostenibilità, aprendo nuove prospettive nel panorama automobilistico globale.