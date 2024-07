Porsche Panamera è ancora la regina del Nurburgring, nuovo record sul giro

Un nuovo primato al Nürburgring per la Porsche Panamera 2024. La berlina tedesca ha registrato un tempo di 7 minuti, 24 secondi e 17 decimi, conquistando così il titolo nella categoria Executive. Questo nuovo record segna un miglioramento di 5 secondi rispetto alla Panamera Turbo S e di oltre 3 secondi rispetto al precedente record detenuto dalla Mercedes-AMG GT63 S.

Il cuore della Porsche Panamera da record è un powertrain plug-in che combina un motore a combustione con un motore elettrico da 190 CV e 450 Nm integrato nel cambio, per una potenza complessiva di 680 CV. Questa configurazione è arricchita da numerose specifiche dedicate.

Alla guida della nuova Porsche Panamera c'era Lars Kern, accompagnato da un sedile speciale e una gabbia di sicurezza obbligatoria. Tutti gli altri elementi utilizzati per il record, come gli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 da 21 pollici sviluppati appositamente per la Panamera, le sospensioni Active Ride di nuova generazione e il kit aerodinamico in fibra di carbonio, sono disponibili nel catalogo degli optional.

Secondo Kern, tutti questi aspetti hanno contribuito al successo del giro record al Nürburgring, con una menzione speciale per il telaio con sospensioni Active Ride che, a detta del pilota tedesco, "ha dato un contributo particolarmente importante, in quanto l'auto rimane sempre ben collegata alla strada. L'inserimento in curva e il controllo sono a un livello completamente nuovo".