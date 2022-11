Per celebrare i 20 anni della Porsche Cayenne la casa automobilistica tedesca svela 8 restomod basate sulla Cayenne di prima generazione.

Dal 2003, anno in cui la casa automobilistica di Zuffenhausen decise di portare sul mercato la prima generazione della Cayenne, il modello ha subito una serie di “trasformazioni” che hanno inevitabilmente caratterizzato lo sviluppo di uno dei più famosi marchi automobilistici presenti su strada.

Per festeggiare i 20 anni di vita della Cayenne, lasciando un segno nella storia del marchio, Porsche ha pensato di invitare due importatori ufficiali negli Emirati Arabi Uniti tramite la divisione Middle East e Africa FZE. Nello specifico, il progetto nato da Porsche Middle East e Africa FZE prevedeva la realizzazione di 4 versioni speciali in chiave restomod ciascuno.

Ci è stato affidato il compito di rigenerare la Cayenne di prima generazione per evidenziare le sue capacità fuoristrada attraverso accessori e modifiche ove necessario, oltre a utilizzare alcuni degli accessori recentemente resi disponibili da Porsche Classic. In collaborazione con il Porsche Centre Dubai, abbiamo acquistato quattro E1 ciascuno, che vanno dal 2007 al 2010, e penso che entrambi i team si siano divertiti a modificarli e dare alla E1 una nuova prospettiva di vita, ha commentato Darren Abel, uno dei concessionari di Porsche in Medio Oriente.

La flotta di veicoli in chiave restomod ha, inoltre, preso parte al festival Icons of Porsche che si è tenuto nel weekend dal 26 al 27 novembre. Non a caso, le otto Cayenne sono state messe alla prova sui terreni più impegnativo degli Emirati Arabi Uniti. A caratterizzare le 8 Cayenne restomod alcuni particolari che hanno permesso di rendere le vetture decisamente uniche, tra questi l’utilizzo di un apposito kit di sollevamento, ruote da off-road, protezioni e diversi accessori come portapacchi per tende sul tetto. Non manca, tuttavia, la possibilità di personalizzare le vetture con diverse grafiche sulla carrozzeria scelte dai clienti che saranno interessati all’ acquisto.