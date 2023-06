Porsche ha annunciato due nuove biciclette elettriche di alta gamma e, per quanto non si tratti del primo tentativo dell’azienda nel campo delle e-bike, potrebbero essere alcune delle più costose mai realizzate. I modelli in questione, denominati Porsche eBike Cross Performance ed eBike Cross Performance EXC, sono alcuni dei più sofisticati fino a oggi, e ciò si riflette nel prezzo di listino… a dir poco folle.

La Porsche eBike Cross Performance, che parte da 14.250 dollari (13.332,30 euro) è il modello più “accessibile” dei due, mentre la versione EXC ha un prezzo leggermente più alto, pari a 15.350 dollari (14.361,46 euro). I due modelli sono stati creati in collaborazione con lo specialista di e-bike Rotwild e sono progettati per “far battere i cuori sia sull’asfalto che sui sentieri“.

La Porsche eBike Cross è già sul mercato da due anni, ma le nuove proposte di Porsche rappresentano un aggiornamento, i cui punti di forza sono le sospensioni Fox Factory e il nuovo motore centrale Shimano EP-801. Quest’ultimo viene abbinato a una batteria da 630 Wh che, secondo Porsche, “garantisce prestazioni massime sul percorso“. Per le sezioni in salita e in discesa, i ciclisti potranno apprezzare il cambio posteriore Shimano a 12 velocità per trovare la marcia perfetta e il ritmo di pedalata.

Il motore EP-801 offre anche due profili di guida: il primo offre le tre modalità di supporto Eco, Trail e Boost, mentre nella Modalità Fine Tune del secondo i ciclisti possono impostare individualmente fino a 15 parametri di supporto. Un’altra caratteristica di alta gamma include la funzione Auto Shift della bicicletta che cambia marcia in modo indipendente, mentre la funzione Free Shift consente di farlo senza muovere il pedale. Inoltre, il design delle eBike è ispirato alla linea sportiva della Porsche Taycan, mentre sono presenti decorazioni con lettering prestazionale nel colore corrispondente delle sospensioni.