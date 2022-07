Porsche si prepara a richiamare quasi la metà delle Porsche Taycan prodotte dall’inizio della carriera dell’elettrica tedesca. L’azienda, infatti, richiamerà 40.421 unità di Porsche Taycan prodotte tra il luglio del 2019 e il maggio del 2021. Il richiamo coinvolge tutti i mercati internazionali in cui l’elettrica di casa Porsche viene commercializzata.

Alla base del richiamo della Porsche Taycan c’è un problema con il cablaggio dei sedili del passeggero e del guidatore. Tale problema può causare un danno ai cavi e, quindi, comportare il malfunzionamento degli airbag e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza.

Si tratta, quindi, di un rischio significativo per la sicurezza degli utenti ed il richiamo da parte di Porsche è necessario. L’azienda effettuare le necessarie verifiche e, nel caso, provvederà, senza costi per i clienti, a riparare i danni causati dal malfunzionamento del sistema.

Da notare che il nuovo richiamo è simile a quello già arrivato per la Taycan nelle scorse settimane. In precedenza, Porsche aveva annunciato il richiamo esclusivamente per le unità dell’elettrica commercializzate in Cina. Il difetto, però, sembra essere più esteso e il numero di modelli da richiamare è sensibilmente maggiore. Per la Cina, infatti, erano state richiamate 6 mila unità di Taycan.

Da notare che nelle scorse settimane Porsche aveva confermato la presenza di altri problemi per le elettriche. In particolare, 43 mila unità di Taycan e Taycan Cross Turismo erano affette da una perdita di potenza del motore. Il problema, però, è stato risolto con un aggiornamento software, senza la necessità di un richiamo, obbligatorio, invece, peri il problema al cablaggio evidenziato oggi.