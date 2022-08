7’33”30: è questo il tempo del giro più veloce mai realizzato da un’auto elettrica. Stiamo parlando del record ottenuto dall’elettrica Taycan Turbo S di Casa Porsche, equipaggiata con il nuovo kit Performance e il Porsche Dynamic Chassis Control, sul famoso tracciato del Nürburgring Nordschleife.

Per il grande risultato raggiunto, non sono mancate le parole del Vice President Model Line Taycan, Kevin Giek che ha dichiarato: Siamo lieti che il record del Nürburgring per le auto elettriche sia tornato nelle mani di Porsche. Questo tempo sul giro non solo mostra quanto potenziale ci sia nel nostro nuovo kit per le prestazioni, ma conferma anche ancora una volta il gene sportivo della Taycan.

Con il record raggiunto nei giorni scorsi, la casa automobilistica Porsche si aggiudica nuovamente il trono al Nurburgring. La Taycan Turbo S, guidata dal pilota Lars Kern, ha percorso i 20,8 km dell’Inferno Verde in un tempo pari a 7 minuti e 33 secondi. Un grande risultato, dunque, che ha permesso di battere di due secondi il precedente record fissato dalla Tesla Model S Plaid.

Dotata di due motori elettrici, la Porsche Taycan Turbo S è in grado di erogare una potenza di 460 kW (625 CV) e di 560 kW (761 CV) con la funzione Launch Control. Ricordiamo, inoltre, che kit Performance dispone di cerchi RS Spyder da 21 pollici con pneumatici Pirelli P Zero Corsa; disponibile come optional anche sul modello di serie venduto in Germania da oltre 13.000 euro.

Non dimentichiamo che la versione Turbo, guidata da Kern, riuscì a stabilire un record nel 2019 grazie ad un tempo di 7 minuti e 42 secondi. Per assicurare una maggiore sicurezza il veicolo Porsche è stato equipaggiato anche con appositi sedili da corsa e roll bar.