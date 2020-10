Premio Auto Europa 2021: auto finaliste e link per votare

Mancano ormai pochissimi giorni prima che venga eletta dall’UIGA l’auto protagonista del mercato automobilistico del 2021. Purtroppo però nessun marchio italiano è riuscito a farsi strada tra le sette finaliste, tuttavia sia Ferrari che Lamborghini potrebbero ottenere importanti premi.

La vincitrice del premio Auto Europa 2021 – che dal 1987 viene assegnato dall’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive – potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova tendenza alla quale il mondo dell’automobilismo sta andando incontro. Come tutti sapranno, visto il periodo difficile, molti eventi – automobilistici e non – sono stati rinviati o annullati. Motivo per il quale, per evitare di rinviare anche questo concorso a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus, è stato deciso di procedere con la premiazione attraverso una diretta streaming. Dunque, nella giornata del 31 ottobre si decreterà la vincitrice di Auto Europa 2021 e, sia la votazione che la cerimonia, si svolgeranno online.

Le sette auto finaliste, che sono dunque in gara per la “vittoria”, sono le seguenti: BMW Serie 1, FORD Puma, HYUNDAI i20, KIA XCeed, PEUGEOT 2008, RENAULT Captur e VOLKSWAGEN Golf. Inoltre, due grandi Case automobilistiche – quali Ferrari e Lamborghini – sono in corsa per aggiudicarsi altri riconoscimenti speciali. Nello specifico, la Ferrari SF90 e la Lamborghini Huracán Evo RWD – insieme alla McLaren GT – potrebbero essere premiate per il loro design, prestazioni e originalità. A scegliere le vetture vincitrici saranno la Giuria Tecnica insieme all’Opinion Leader. Inoltre, anche i lettori possono contribuire con l’elezione dell’auto vincitrice cliccando su questo link e selezionando la vettura preferita.

In merito al premio dedicato al mondo dell’automobilismo per l’anno 2021 è intervenuto Gaetano Cesarano, nonché presidente dell’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive. Ecco quanto da lui affermato:

“Stiamo vivendo un momento particolare anche nel settore automotive anche per questo abbiamo pianificato l’elezione Auto Europa 2021 mediante un programma dedicato che introduce un nuovo metodo di votazione: in affiancamento alla Giuria Tecnica composta dai Soci UIGA, è previsto il coinvolgimento di una Giuria di Opinion Leader e di una Giuria Popolare, che esprimeranno la preferenza mediante voto elettronico sulla base delle diverse percentuali di riferimento”.

Inoltre, durante la cerimonia del premio Auto Europa 2021, 3 manager del settore automobilistico saranno premiati con la “Tartaruga d’argento” – simbolo dell’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive – per essersi distinti grazie all’impegno, ai risultati raggiunti e alla professionalità mostrata nel corso di questo anno.